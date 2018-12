Du 03 au 07/12, une Ti-Box Week-end en Bretagne "Terres de Bretagne" à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Envie d'une nuit perché dans dans les arbres ? De dormir dans le confort d'une roulotte ou dans une yourte Mongole ? Terres de Bretagne vous propose une sélection de séjours et de week-end dans toute la Bretagne... A vous de jouer !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 07/12 avec 1 Ti-Box pour 1 séjour pour 2 personnes ou 4 selon votre choix parmi plus de 50 séjours proposés en Bretagne à gagner !

Terres de Bretagne et France Bleu Breizh Izel vous offrent :

1 Box week-end en Bretagne d’une valeur de 150 € TTC

La Ti Box est valable sur tous les séjours présents sur Terres de Bretagne. Vous recevez un bon cadeau valable 1 an. Le bénéficiaire muni de son code cadeau pourra choisir le séjour qu’il désire aux dates qui l’intéressent. Libre à lui de rajouter des options (nuits supplémentaire, repas, etc.)

IDÉES DE SÉJOURS EN BRETAGNE

Yourte pour 2 entre la Baie de Morlaix et les Monts d'Arrée

Séjours en famille en Bretagne

Ensemble, profitez des vacances en Bretagne.

La Bretagne est une région idéale pour passer des vacances avec les enfants : des températures agréables, de nombreuses activités (parcs de loisirs, activités nautiques, équestres, plages, voies vertes…), des tarifs abordables, et un grand bol d’air pur !Chouette, les vacances approchent et on va enfin pouvoir décompresser et profiter de notre petite famille. L’idéal c’est de partir quelques jours, pas forcément loin, pour échapper aux corvées de rangement, de linge… Et partager ces moments uniques, en famille, qui nous ressourcent. Week-ends gastronomiques en Bretagne

Gourmets, amateurs de bonne chère, nous vous invitons à découvrir notre gastronomie avec ce qui se fait de mieux : nos bons produits locaux.

Certains aiment les petites attentions : une dégustation de fruits de mer accompagnés d’un vin blanc pour vous souhaiter la bienvenue, comment pourriez-vous mieux démarrer votre séjour ! Pour d’autres, l’important c’est de savoir qu’au retour de leur randonnée ou qu’au petit-déjeuner, un plat gourmand et maison les attend ! Il y a aussi les apprentis cuistots qui aiment cuisiner pour lécher les plats. On nous a souvent demandé pourquoi les galettes bretonnes étaient si particulières ? On a répondu avec un atelier galette, dans lequel vous apprendrez les secrets de leur confection. Mais chhhut… gardez-le pour vous. N’est pas breton qui le veut, exception faite pour les amateurs de bonnes tables !Week-ends romantiques en Bretagne

Découvrez la Bretagne à deux lors d’un week end romantique

Envie de souffler ? De se retrouver et de profiter à deux ? Nous avons sélectionné spécialement pour vous ces week end en amoureux en Bretagne. Prenez le temps tout les deux et profitez du charme d’une chambre d’hôte chaleureuse ou d’un hébergement insolite spécialement préparés pour accueillir votre couple. Écoutez la nature et les oiseaux perchés dans une cabane dans les arbres ou installez-vous dans cette confortable roulotte pour la nuit.Laissez-vous tenter par une escapade romantique en Bretagne. Cette région n’a pas fini de surprendre les couples. Ne manquez pas une balade en amoureux dans les ruelles des cités de caractère avant de vous détendre dans une crique discrète. Rêvez, évadez-vous, les gîtes et chambres d’hôtes, deviennent nids d’amour pour vous recevoir.Séjours détente et bien-être en Bretagne

Prenez du temps pour vous

Coupez du quotidien pour prendre quelques instants rien qu’à vous. Spa, massage ou relaxation, rien de tel pour couper du quotidien. Un seul mot d’ordre : détendez-vous.Séjours balades et randonnées en Bretagne

Une sélection de week-ends randonnée en Bretagne pour découvrir la région à pied ou en vélo

Vous envisagez des vacances actives ? Vous voulez profiter d’un séjour dynamique ? Chaussez-vous et partez à l’assaut de La Roche Bernard, petite cité de caractère dotée d’un charmant port de plaisance, longez les rives de la Vilaine ou les falaises de Pénestin. Et pourquoi pas en direction de la plage de la « Mine D’or » pour marier effort et réconfort? Evadez-vous le long du canal de Nantes à Brest en vélo électrique et jouissez d’un cadre agréable, d’une atmosphère de sérénité idéale pour se vider la tête.En Bretagne, les activités ne manquent pas, les chemins de randonnées sont nombreux, les loisirs aquatiques tout autant! Surtout, elles sont adaptées au niveau de chacun.Week-ends insolites en Bretagne

Découvrez la Bretagne autrement : cabanes dans les arbres, roulottes tziganes ? Exotique, insolite, surprenant, original…!

Les adjectifs ne manquent pas pour décrire ces hébergements hors du commun, et pourtant un mot s’impose : insolite. Ce sont de véritables cocons qui vous sont proposés, avec tout le confort nécessaire. Bercés par votre imaginaire d’enfant ou votre humeur romantique, nos séjours insolites sont l’occasion de réaliser vos rêves d’enfants, de vous retrouver en amoureux dans un cadre original. Séjours découverte en Bretagne

Zoom sur passion

Voici une manière originale d’allier vacances et loisirs créatifs lors d’un séjour ou un week-end en Bretagne. Si pour certains passionnés, ne jamais abandonner sa créativité est une évidence, d’autres pourront s’adonner à un nouveau loisir. Atelier créatif autour du coquillage, découverte des savoir-faire de l’asinerie, randonnée photo, cours de rock, confection de galettes… Et ce en famille, entre amis ou en couple! Il y a fort à parier que nombreux seront ceux qui rentreront avec un nouveau talent!!

Séjour Digital Detox en Bretagne

Déconnecter pour mieux se reconnecter

Aliénés de la technologie, hyperconnectés et web addict : expérimentez nos séjours « digital detox » en Bretagne et vivez un véritable retour aux sources.

Vous vous sentez esclave de la technologie qui vous entoure ? Vous ne pouvez plus vous séparer de votre portable, de la télé ou de votre tablette ? Vous concevez les vacances comme un moment de partage avec vos proches et de rupture avec votre quotidien hyperconnecté ?

Parce que la Bretagne est une terre idéale pour se connecter à la nature, pour retrouver ses racines. Parce que notre région est une terre où l’accueil a du sens et la convivialité est une seconde nature, nous vous avons concocté des séjours où l’Humain est au cœur de l’expérience. Retrouver votre complicité d’enfants, resserrez les liens qui vous unissent, partagez avec vos hôtes.

Nos séjours « digital detox » vous permettront de faire un break le temps de vos vacances en Bretagne. Plus de télé, plus de wifi, plus de console de jeux vidéos, les portables seront recueillis par vos hôtes : vos vacances seront celles du vivre ensemble sans se sentir parasité par les portables.

Parce que les choses simples de la vie sont tout simplement les plus importantes !

« L’essentiel est invisible pour les yeux » , Antoine de St Exupéry