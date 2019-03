Du 04 au 08/03/19, 1 Séjour au Village Vacances Apas Pointe de Pen Hir à Camaret à gagner ! Cap ou pas ?

À la pointe du Finistère, dans un paysage remarquable, le Village offre une vue imprenable sur la mer d'Iroise et ses falaises. Que vous soyez adepte de la voile, de la randonnée ou du farniente, ici, votre expérience sera unique ! Plage à 100 m, centre-ville et port de Camaret à 2 km...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 08/03/19 avec 1 Séjour 2 jours en demi-pension pour 2 personnes au Village Vacances Apas Pointe de Pen Hir à Camaret-sur-Mer en partenariat avec Baleadenn 2019 à gagner !

Centre de vacances Apas Pointe de Pen Hir à Camaret

Le séjour comprend :

les petits déjeuners pour deux personnes (les 2 jours)

les repas Repas servis sous forme de buffet pour deux personnes en demi-pension : déjeuners ou dîner au choix (les 2 jours) au restaurant panoramique

accès aux équipements (piscine, salle de sports, tennis, bar, salons, restaurant…)

validité : avril à octobre 2019 hors juillet et août

Vue mer exceptionnelle au pied des Tas de Pois, et accès direct au GR34

Bienvenue à la pointe de Pen-Hir !

Le Village Vacances offre une vue imprenable sur le Mer d’Iroise, ses falaises et la plage du Véryac’h. A 2 kms, le joli port de Camaret-sur-Mer témoigne d’une tradition maritime, artistique et naturelle. Rénové en 2017, vous aurez accès à tous les services d’un établissement 3 étoiles : - Piscine chauffée - Sauna et hammam - Salle de fitness - Jardin - Terrain de tennis - Bibliothèque - Bar - Salon. Village certifié Ecolabel Européen : location de vélos et transport en navettes. Activités : nautisme, randonnées, animations.

Baleadenn 2019 | 8è Salon de la Randonnée au Relecq-Kerhuon les 9 & 10 mars / Salle Astrolabe

Baleadenn, le salon de la randonnée organisé par les parents du collège Diwan du Relecq Kerhuon avec comme parrain Jo Le Guen, et comme pays invité d'honneur le pays de Crozon-Aulne maritime.

Le salon est toujours axé sur la randonnée sous toutes ses formes (beaucoup de vélo cette année !) et la valorisation du patrimoine local et régional. Le salon regroupera, comme tous les ans, environ 60 exposants : offices de tourisme, guides, organisateurs de randonnées diverses et variées, voyageurs, écrivains, hébergeurs, etc. Il y aura également des conférences autour de la randonnée (Jo Le Guen présentera son projet de traversée de l'Atlantique à la dérive, d'autres conférences sur le GR20, un tour de France à vélo, Tro Breizh Thérapie, film "Solidream" primé dans plusieurs festivals retraçant un tour du monde à vélo par 3 amis...), des animations avec la maison des Kerhorres, une balade cueillette avec Florence Creachcadec herboriste et ethnobotaniste, randonnée à pied ou à vélo avec Dizolo, etc.

L’Office de Tourisme de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime est l’invité d’honneur du salon Baleadenn 2019. Elle regroupe dix communes : Argol, Camaret-sur-Mer, Crozon-Morgat, Landévennec, Lanvéoc, Le Faou, Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h, Roscanvel, Rosnoën et Telgruc/Mer. Une équipe de 9 agents permanents assure les missions d’accueil, d’information et de promotion pour le territoire. 8 bureaux d’accueil sont répartis sur le territoire en saison. Les principaux enjeux : développer une économie s’appuyant sur le territoire, rendre le territoire dynamique, attractif et connecté, et préserver et valoriser notre exceptionnel environnement. Les atouts du territoire : le patrimoine historique et architectural, la route des Fortifications – Vauban Unesco, Le Faou Petite Cité de Caractère, les paysages et la nature – mer et rivière. Le terroir. L’Aulne. La Rade de Brest. La baie de Douarnenez. Pointes et caps. La randonnée et le nautisme. Les cibles de clientèles : les familles, les groupes, les visiteurs des sites incontournables, les résidents secondaires, les clientèles de proximité, les habitants des métropoles, les camping-caristes.

