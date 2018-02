France Bleu Breizh Izel et l'Escale à Locquirec, anciennement Evel er Gêr, vous offrent 1 Coffret Cadeau pour 1 séjour de 3 jours pour deux personnes ! Une belle idée cadeau pour la Saint Valentin !

« Le Kouizz Breizh » de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 du lundi au jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : 1 Box Découverte Blomster Fleurs spéciale St Valentin et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 09/02 avec 1 coffret cadeau pour 1 séjour de 3 jours pour deux personnes à l'Escale (anciennement Evel er gêr) à Locquirec à gagner !!

Une belle idée cadeau pour la Saint Valentin...

L'Escale à Locquirec | Chambre Belle Ile

Le coffret cadeau pour deux personnes comprend :

1 séjour de 3 jours avec 2 nuits en chambre avec terrasse vue mer

4 petits déjeuners

1 heure de Spa (30 mn de jacuzzi + 30 mn de sauna)

accès à la piscine

Validité : fin février 2019 hors juillet et août

L'Escale à Locquirec | Salle de Bain Chambre Jersey

Chambres d'hôtes à l'Escale

Bonnes vacances en Bretagne ! Jean-François Fleuriot vous accueille, pour un séjour inoubliable, dans sa maison d’hôtes tout confort, (classée 4 clés vacances), située en Bretagne, dans le Nord Finistère, au cœur de la Baie de Locquirec. Locquirec est aussi célèbre pour sa pierre extraite à flanc de falaise ou sur l'estran dans plusieurs sites littoraux. De la maison, vous aurez une vue imprenable sur la mer et le petit port de tourisme. Après avoir profité de la plage de sable fin à 100 mètres, vous prolongerez votre détente avec la piscine intérieure chauffée, l'espace SPA (jacuzzi, sauna), la salle de sport et la salle de massages. Vous pourrez prendre l’apéritif au bar de la terrasse qui borde la piscine ou au salon devant la cheminée. Un piano à queue est à votre disposition pour quelques notes musicales. Le dîner vous sera servi sur une table d’hôte ronde tournant sur elle-même, pour offrir, à tous, une belle vue sur mer pendant le repas. Les cinq chambres spacieuses sont toutes équipées d'une salle de bain avec douche, baignoire, WC ainsi que télévision et connexion internet. Deux d'entre elles disposent d’une terrasse avec vue sur le port de Locquirec. Vous vous sentirez comme chez vous à "L'Escale" («Evel er Gêr»), comme à la maison. Vous connaissez vos dates de séjour en Bretagne ? réservez maintenant.. Vous pouvez aussi faire plaisir à vos proches en leur offrant des coffrets cadeaux.

L'Escale à Locquirec | Le Jacuzzi