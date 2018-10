Cet appartement indépendant saura vous dépayser par sa décoration soignée et colorée. Confortablement équipé et meublé, vous apprécierez ce logement pour son bel espace de vie et sa quiétude. Situé à l'étage d'une maison de ville, il se trouve dans le centre historique piéton de Quimper...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 09/11 avec 1 séjour deux nuits en Gîte Appartement duplex avec terrasse pour 4 personnes « Chez Nolwenn » à Quimper à gagner !

Gîte Appartement "Chez Nolwenn" à Quimper | La Terrasse

Séjour deux nuits pour quatre personnes « Chez Nolwenn » à Quimper :

Appartement de 85 m² équipé et meublé : salon indépendant, grande cuisine équipée, une terrasse et deux chambres

Situation : Centre Historique piéton de Quimper, proche de toutes commodités, à 50 m de la Cathédrale et des Musées

Validité du séjour : 31/03/2019

Gîte Appartement "Chez Nolwenn" à Quimper | La Cuisine

Cet appartement indépendant saura vous dépayser par sa décoration soignée et colorée. Confortablement équipé et meublé, vous apprécierez ce logement pour son bel espace de vie et sa quiétude. Situé à l'étage d'une maison de ville (duplex de 85m2 avec terrasse), il se trouve dans le centre historique piéton de Quimper, proche de toutes commodités, à 50m de la cathédrale et des musées

Le gite se compose :

d'un salon confortable et indépendant

une grande cuisine équipée avec une terrasse

une chambre double avec salle de bain et WC

une chambre modulable (deux lits simples ou un lit double)

un WC indépendant et une salle de bain indépendante

Gîte Appartement "Chez Nolwenn" à Quimper | Chambre

La literie est neuve et le linge de maison est fourni (drap, serviette, torchon), WIFI illimitée et gratuite, TV connectée, enceinte bluetooth

Gîte Appartement "Chez Nolwenn" à Quimper | Le Salon

Appartement dans maison Chez Nolwenn - 17 Rue des Boucheries - 29000 QUIMPER

Gîte Appartement "Chez Nolwenn" à Quimper | La Rue Principale

A 10 min à pied de la gare SNCF et de la gare routière, à 15 min en voiture de l'aéroport de Pluguffan, à 5 min à pied des navettes vers les îles des Glénans, à 3min d'un parking gratuit…