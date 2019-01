Du 07 au 11/01, 1 séjour une nuit pour deux personnes au Roc’h Ar Mor à Ouessant à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Du 31/12 au 04/01, 1 séjour au Camping du Letty et Pandaventure Parc de loisirs indoor pour toute la famille à gagner !

Bienvenue au Letty, votre camping Bénodet classé 4 étoiles situé en bord de plage et face à l’archipel des Glénan et bienvenue sur l’île de PandAventure Park ! Un parc de loisirs en intérieur à Bénodet dans le Finistère (29) qui séduira petits et grands...