La Breizh Color débarque à Brest, alors enfilez vos baskets !! 📆 RDV le dimanche 13 mai...France Bleu Breizh Izel en partenariat avec la Breizh Color vous offre vos inscriptions !

La Breizh Color débarque à Brest, alors enfilez vos baskets !! 📆 RDV le dimanche 13 mai au Relecq-Kerhuon à partir de 9h00

👉 C'est un parcours de couleurs d'1 km (enfants) ou de 5 km durant laquelle les participants, équipés de leur kit de départ, traversent 4 zones de couleurs où ils se feront asperger, et une zone de... mousse ;

👉 C'est aussi, une vingtaine d'animations : du jeu du sumo au billard foot en passant par le Big Jump (saut de 8 m de haut) ou encore le Wipeout (comme à la TV) ;

👉 C'est une journée fun, festive et dansante avec des DJ's...

Alors, prêts ?

Du 9 avril au 3 mai, France Bleu Breizh Izel vous offre dans les différents jeux des "Pass Famille pour 4 personnes" !

Le Pass Famille comprend le Kit Complet d’Inscription par personne avec :

Au départ :

le tee-shirt officiel

sac à dos

lunettes de soleil

1 sachet de poudre

magazine Breizh Color

Pass animations

A l'arrivée :

1 sachet de poudre

1 bouteille d'eau

un accès au Festival Holi

La Breizh Color, une "course" colorée, fun et solidaire... une "course", mais aussi un village "animations", des Dj's... Venez entre amis, en famille, en solo...

Breizh Color by Salaün Holidays Brest 2018

QU'EST-CE QUE LA BREIZH COLOR ?

La Breizh Color est une « course » de 1 km pour les plus jeunes (âge conseillé entre 3 à 10 ans) ou de 5 km ouverte à tous, pour le simple plaisir de courir, de marcher, de se balader dans un esprit fun, festif, COLORÉ. La particularité de cet événement : en quatre endroits situés sur le parcours, tu traverseras une zone appelée de “couleurs” (jaune, rose, bleu et orange), pour en ressortir… bariolé !

C’est aussi un village avec diverses animations et des DJ’s assurant l’ambiance.

Une Expérience Inoubliable



Historique De La Course : La Holi, Fête indienne des couleurs. Chaque année, la Holi, appelée aussi fête des couleurs, est la fête qui sacre à la fois le printemps et célèbre la fertilité. Les Indiens saluent le printemps d’une manière très originale, haute en couleurs. Les gens se jettent de la poudre colorée et l’utilisent afin de se peindre.

Les pigments qu’ils se jettent ont une signification bien précise : le vert pour l’harmonie, l’orange pour l’optimisme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour la joie et l’amour.

LA BREIZH COLOR, UN ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE ! La Breizh Color a pour objectif de soutenir et de redistribuer une partie des bénéfices à des associations locales à but humanitaire.