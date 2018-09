Découvrez les coffrets cadeaux Breizhbox® de Lorient Bretagne Sud Tourisme : Au total, les quatre Breizhbox® proposent plus de 270 offres de week-ends et courts séjours, sans compter toutes les possibilités de sur-mesure ! Cette semaine, vous gagnez la Breizhbox Orange...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 14/09 avec une Breizhbox Orange à gagner !

BREIZHBOX Orange

1 Coffret Breizhbox Orange pour 1 séjour 2 jours/1 nuit avec petits déjeuners pour 2 personnes en Pays de Lorient :

Séjour au choix parmi une sélection de l'Office de Tourisme Lorient Bretagne Tourisme de 84 week-ends et courts séjours à consommer en duo : activités, visites, croisières,spectacles, gastronomie...

Découvrez les coffrets cadeauxBreizhbox®de Lorient Bretagne Sud Tourisme :

Au total, les quatre Breizhbox® proposent plus de 270 offres de week-ends et courts séjours, sans compter toutes les possibilités de sur-mesure ! Le tout à partir de 19 euros par jour et par personne. Imbattable ! Budget serré ou généreux, à deux, entre copains, avec les enfants ou simple plaisir d’offrir… La diversité de l’offre Breizhbox® est telle que chacun y trouvera forcement son bonheur. Ces quelques exemples devraient déjà vous mettre l’eau à la bouche !

Parmi les nouveautés 2018 : baptême de sirène, randonnée palmée, balnéo, spa, cryothérapie, wake-board, match du CEP basket-ball, bowling, casino, cours de chant, hula-hoop, coaching sportif...

Et bien-sûr, toujours…

De l’inattendu ! : nuit en yourte ou en roulotte, cabane dans les arbres, mettre les voiles, balades en tjalk, dormir dans un train...

Sports & randonnées : stand-up paddle, quad, kayak, catamaran, plongée, marche aquatique, accrobranche...

Bien-être & gastronomie : restaurants gastronomiques, dégustations, œnologie, cryothérapie, massages...

Loisirs, visites & spectacles : concerts « bretons », visites du port de pêche de Lorient et de l’ancienne base de sous-marins (sous-marin Flore, musée sous-marin, Cité de la voile, Pôle course au large…), match des Merlus, village-musée de Poul-Fétan, shows équestres au haras, croisière sur Groix...

De plus, détendez-vous, on s’occupe de tout !

L’Office de Tourisme gère les réservations de A à Z, une méthode qui permet à la Breizhbox® de se démarquer avec un fort taux de consommation (80%) et un taux de satisfaction de 95%