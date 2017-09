Du 11 au 15/09, 1 séjour "Bout du Monde" au Château de Sable à Porspoder à gagner dans le Kouizz Breizh !

France Bleu Breizh Izel et Le Château de Sable à Porspoder vous offrent un séjour "Bout du Monde" pour deux personnes avec dîners, chambre double et petits-déjeuners

Le Kouiz Brezih c'est du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00. Pour participer, c'est simple ! Répondez à la question de sélection posée par l'animateur à 10h45.

Soyez le ou la plus rapide à répondre aux questions de Catherine Kérével et Gaël Guéguen pour gagner le cadeau du jour et vous sélectionner pour participer à la finale du vendredi.

En partenariat avec Le Château de Sable à Porspoder, le gagnant de la finale aura le plaisir de gagnez un séjour pour deux personnes. Si vous ne gagnez pas ce gros cadeau, vous repartirez avec une station météo estampillée France Bleu Breizh Izel

Le Château de Sable à Porspoder | Salle restaurant - Olivier Dany

Le séjour comprend :

L’hébergement en chambre double

Les petits déjeuners buffet

L’accueil romantique en chambre : demi-bouteille de champagne et mignardises de notre Chef Pâtissier

Le Dîner au Restaurant du Château de Sable – Menu “Nos Premiers Échanges” (Hors Boissons)

L’accès privatif à l'espace bien-être (sur réservation)

Le Château de Sable à Porspoder | Plat poisson - Olivier Dany

Le Château de sable, éco-hôtel restaurant

Face à la mer et aux dunes, Le Château de sable, «Kastell-Treaz» en langue bretonne, est un éco hôtel restaurant qui domine un espace unique et époustouflant ; la pointe de l’Europe. Grand air, convivialité, bien-être et culture sont au rendez-vous pour vous ressourcer et vous épanouir dans une nature intense. Au Château de Sable, retrouvez la quiétude d’un lieu de vie qui enivre. Laissez-vous charmer par ce havre de paix