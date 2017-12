France Bleu Breizh Izel et les Vedettes de l'Odet vous offrent une "Croisière Gourmande Azur au Fil de l'Odet" pour deux personnes

Au menu de la Croisière Gourmande au Fil de l'Odet :

Kir Breton

Rillettes de Maquereaux Gourmandes au Curry ou Magret Fumé de Canard et sa Rosée de Betteraves

Dos de Cabillaud Rôti Sauce Vierge, Légumes Primeurs ou Filet Mignon de Porc au cidre brut

Kouign Amann et sa Vanille des Iles

Côtes de Gascogne Blanc – Vin de Pays Rouge – Eau Minérale – Café

La Croisière Gourmande au fil de l’Odet invite à la rêverie et à l’évasion des sens. S’étirant majestueusement entre Quimper et Bénodet, « la plus jolie rivière de France » charme par la quiétude qui y règne. Les rives boisées, les criques oubliées, la faune et la flore dans leur ensemble créent une atmosphère silencieuse et mystérieuse. Embarquez à bord de l’Aigrette, le bateau restaurant panoramique, au port de Bénodet à 12h00 en Croisière Gourmande Azur au fil de l’Odet. Départ de Bénodet tous les jours (sauf lundi et mardi) à 12h00 du 2 mai au 16 septembre 2018. Réservation très fortement conseillée.

Toutes les occasions de l’année sont faites pour gâter ses proches ! Commandez une pochette cadeau et recevez-la à votre domicile sous 48 heures. Vos invités nous contacteront pour choisir la date de leur croisière. La pochette cadeau est valable pendant toute la saison 2018. Consultez les menus servis à bord de l’Aigrette...

