A l'occasion de la Saint Patrick, France Bleu Breizh Izel et la Brittany Ferries vous annoncent la naissance de nouvelles traversées vers l'Irlande à bord du nouveau navire de la Brittany Ferries : Le Connemara et vous offrent un coffret "Irrésistibles Voyages"...

Irlande

2 fois plus de traversées vers l'Irlande, et toute l'année. De nouvelles possibilités de séjours en longs week-end pour découvrir Cork, Galway, Dublin, le Kerry ou le Connemara…

CAP SUR L'IRLANDE

France > Irlande

Destination Cork ! Embarquez pour la douceur de vivre avec Brittany Ferries à bord du fleuron de la flotte : le Pont-Aven ou le nouveau navire Classe éco le Connemara. Profitez de l'air du large et d'une vue imprenable sur la mer, le temps d'une croisière vers l'Irlande, l'enchanteresse. Parions que vous reviendrez un peu différent...

Vous pourrez découvrir les plus belles régions de l'Île d'Émeraude, telle que le Connemara, ou le Kerry, flâner dans les boutiques irlandaises des rues de Cork, vous émerveiller devant la beauté des paysages qui s'étendent à perte de vue, ou tout simplement laisser les pubs et leurs musiques irlandaises vous envoûter et vous imprégner de toute cette culture. Autant de choses à voir, à découvrir et à explorer, tant l'Irlande a à nous offrir.... Dublin et le Nord sont facilement accessibles, vous serez à moins de 3 heures de la capitale irlandaise. La réputation de cette capitale européenne si chaleureuse et conviviale n'est d'ailleurs plus à faire.

Irrésistibles Voyages by Brittany Ferries

« Le Mot mystère » à 8h40 du lundi au vendredi avec finale le vendredi. Du lundi au jeudi, c'est la sélection pour participer à la finale.. L’animateur donne des indices, ses complices en studio posent des questions, l’auditeur joue… la personne la plus rapide à trouver le « mot » gagne le cadeau du jour et est sélectionnée pour participer à la finale du vendredi 16/03 avec 1 Coffret "Irresistibles Voyages" pour 2 personnes by Brittany Ferries à gagner !!

Le finaliste repartira avec un coffret "Irrésistibles Voyages" pour deux personnes by Brittany Ferries d'une valeur totale de 440 €. Évadez-vous en Grande-Bretagne, une île inoubliable au caractère incomparable, en Irlande, farouchement belle et flamboyante, en Espagne ou au Portugal, destinations solaires au caractère secret...

Séjours vacances, croisières ou traversées maritimes, une parenthèse d'évasion vers des destinations qui ont tant à révéler...

Nouvelle offre cadeau Brittany Ferries « Irrésistibles Voyages » : de beaux voyages à offrir

Brittany Ferries propose une nouvelle gamme cadeau intitulée « Irrésistibles voyages ». Cette offre allie plaisir d’offrir et découverte des fabuleuses destinations de vacances des régions littorales de l’Ouest européen. La gamme cadeau se compose de deux produits : des coffrets cadeau et des cartes cadeau.

Le coffret cadeau

Six coffrets d’une valeur de 220 € à 1 500 € . Un montant dont une partie est à déduire d’un séjour, d’une croisière ou d’une traversée maritime et une autre partie à utiliser à bord en boutique, restaurants ou spa. Un coffret moderne et élégant qui contient une carte message personnalisable et un livre pour inspirer au voyage

La carte cadeau

Huit cartes d’une valeur de 50 € à 800 € (dont une carte au montant libre à partir de 150 €). Un montant à déduire d’un séjour, d’une croisière ou d’une traversée maritime. Un visuel différent pour chaque carte, présentée dans un étui.

Les avantages de l’offre Cadeau Brittany Ferries : un montant déductible valable sur l’ensemble des produits du catalogue vacances 2018, le séjour n’est pas imposé, la durée de validité est illimitée.