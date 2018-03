France Bleu Breizh Izel et le Camping les Biches de Saint Hilaire de Riez en Vendée vous offrent un séjour Famille 4 personnes en Mobil-home Confort 2 chambres

« Le Kouizz Breizh » de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 du lundi au jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 16/03 avec 1 séjour Famille 4 personnes de 1 semaine (7 jours) au Camping les Biches de Saint Hilaire de Riez en Vendée en Mobil-home Confort 2 chambres à gagner !!

Mobil-home Confort

Descriptif du séjour 4 personnes :

1 chambre avec un lit double 140x190cm

1 chambre avec 2 lits simples 80X190cm

Salle de douche : 1 douche + 1 vasque

WC séparé

Coin séjour cuisine

Terrasse avec barbecue

Salon de jardin

Validité : entre le 12/05 et le 30/06 et entre le 1er et le 09/09/18

Les Biches, un camping 5 étoiles en Vendée à St Hilaire de Riez

Envie de vous ressourcer dans un cadre naturel préservé ? Bienvenue en Vendée au Camping les Biches !

Au cœur d’une pinède de 100 000 m², proche des plages, se dissimulent de confortables locatifs accueillant de 1 à 7 personnes : mobil-homes, chalets, gîtes et tentes aménagées sont installés sur de spacieux emplacements de 120 à 150 m² délimités et arborés. Et pour les familles adeptes du camping caravaning, des emplacements grand confort spacieux et ombragés vous laisseront tout loisir de vous installer avec votre tente ou caravane. Venez profiter de vos vacances dans notre camping vendéen 5 étoiles à Saint-Hilaire-de-Riez à 4.5 km des plages ! Accueil avec le sourire du 7 Avril au 9 Septembre 2018. L'établissement est équipé pour les personnes à mobilité réduite. Le camping 5 étoiles vous offre des infrastructures et des prestations de qualité, de nombreux services et une équipe dynamique à votre écoute. Petits et grands apprécieront les nombreux services sur place : l’accueil et la convivialité des lieux grâce à des équipes qui s’occupent de tout dès votre arrivée ! l’espace aquatique qui ravira toute la famille, les activités proposées : salle de musculation, SPA, location vélo, salle ping-pong, terrain multi-sports, tennis, aire de jeux, escape game, mini-golf, pétanque, jeux vidéo, étang de pêche…, le bar ouvert toute la saison, la supérette : indispensable pour les petites courses, les alentours : plages, port de pêche St Gilles Croix de Vie, patrimoine vendéen, pistes cyclables, parcs de loisirs et le Puy du Fou !

Activités possibles pendant le séjour :