Plongez dans un univers de détente et de bien-être absolu. Soins marins relaxants et tonifiants, rituels du monde, délectez vous du bonheur de vivre dans votre bulle, au fil de l’eau. Profitez également d’un accès libre aux espaces du Spa Marin.

Cette semaine, « Le Kouizz Breizh » de 11h00 à 12h00 de lundi à jeudi avec finale ce jeudi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à mercredi (trois personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du jeudi 17/05 avec 1 séjour détente pour 2 personnes à la Thalasso Concarneau Spa Marin Resort à gagner !!

Chaque sélectionné de la semaine repartira, selon le jour, avec Bretagne Magazine | Hors Série Spécial 30 week-end en Bretagne, plus de 350 bonnes adresses... ou Bretagne Magazine | Ouessant à la découverte de L’île du bout du monde et de ses habitants... Ces magazines sont offerts par Le Télégramme

Le séjour détente pour 2 personnes à la Thalasso Concarneau Spa Marin Resort comprend :

3 soins suivants par personne : 1 modelage sous affusion, 1 modelage reminéralisant et relaxant aux 3 algues, 1 bain hydromassant eau des lagons

une nuit à l'Hôtel de la Thalasso Concarneau Spa Marin Resort

deux repas au Restaurant de la Thalasso Concarneau Spa Marin Resort

Thalasso Concarneau Spa Marin Resort****

Un centre de thalassothérapie unique qui conjugue authenticité, raffinement et sobriété dans une atmosphère des plus chaleureuses. Face à la plage des Sables Blancs, l’établissement prestigieux abrite deux établissements distincts devant un écrin de verdure : le restaurant et les hébergements du groupe HMC Hôtel & Resort et le centre de thalassothérapie et son Spa marin, initiés par le groupe Thalgo, leader de la cosmétique marine professionnelle.

L’entrée même de la thalasso, un volume paré de noir et de façades vitrées, annonce la singularité du lieu. Dès l’entrée, on est immédiatement immergé dans un univers exceptionnel, loin des codes traditionnels de la thalassothérapie, tout en étant guidé par un personnel vraiment souriant. Cette ambiance chaleureuse imaginée par l’architecte a en effet conçu toute l’architecture intérieure et la décoration du lieu. Le couloir, agrémenté d’un mur imitant des vagues, nous conduit à l’accueil de la thalasso, au décor naturel et minéral, ponctué de bois, de sols rappelant la pierre et de suspensions vaporeuses. Un espace contemporain qui joue la carte d’une certaine authenticité.

Des espaces intimes et différents. Les vastes cabines de soins très intimistes évoluent dans cette même atmosphère. Chacune exprime son propre caractère, permettant ainsi aux curistes durant la semaine de varier les plaisirs... Un autre espace, décoré de bambous issus du plafond, vaut le coup d’œil ! Il s’agit de la tisanerie où l’on se délecte des infusions chaudes et bio signées Thalgo. Ici, l’on se pose face au Spa marin et la mer, et l’on se détend sur de larges fauteuils extraordinaires dont la structure rappelle celle des bambous, placés juste au-dessus.

Un Spa Marin non-conformiste

Derrière un mur vitré apparaît le Spa Marin à la décoration douce et agréable, avec ses deux piscines d’eau de mer chauffées à 32°C. Sous une charpente en bois, ses murs en parement de pierre ou ses murs de verre dévoilant l’océan, le Spa Marin annonce son originalité.

D’un côté, un bassin de 40 m2 avec nage à contre-courant autorise aussi la pratique d’activités sportives en piscine ; de l’autre, un parcours marin de 150 m2 avec différents ateliers, (col de cygne, jets massants, aquabeds, etc.) aide au relâchement des tensions. Sur le côté, le hammam, blanc, aérien avec ciel étoilé et la salle de fitness complètent l’offre.

Le must : le sauna aux parois vitrées au-dessus du bassin ! Depuis l’intérieur le panorama sur l’océan est superbe. Chaque espace a été soigneusement étudié pour valoriser au mieux l’environnement d’exception de cette thalasso sur deux niveaux. Des flux de circulation à la décoration, l’ensemble invite à la détente et au bien-être absolu...

Un cocon pour vraiment se ressourcer

Un restaurant à Concarneau RIMANT AVEC ÉLÉGANT ET GOURMAND

« Le Domaine », orchestré par le jeune chef Cyril Le Rest, rappelle que chaque produit a son histoire et que chaque goût est une histoire en soi. Ouvert tous les jours, y compris à la clientèle extérieure, le restaurant vous accueille dans deux magnifiques salles aux ambiances différentes. Aux fourneaux, le chef, Finistérien d'origine, vous propose une cuisine qu'il qualifie lui-même de « contemporaine, aérée et légère ». Lors d'un véritable voyage culinaire, inventif et goûteux, il ravira votre palais par ses créations qui font la part belle aux produits frais et locaux, entre poissons des côtes bretonnes et viandes de la région

La carte et les menus se déclinent en version courte et évolutive pour vous proposer, à chaque moment de l'année, des recettes de saison à base de produits frais. Vous pourrez déguster la spécialité du chef, le cabillaud cuit sur galet, fumé aux aiguilles de pin maritime, vous laisser tenter par le cochon en coque d'argile ou bien choisir votre tourteau ou votre homard dans notre vivier

