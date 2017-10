Du 14 au 22 octobre : la Vogues des Noix de Firminy

Au delà des manèges, plusieurs défilés sont organisés et notamment le plus important : le 46e corso parade le dimanche 22 octobre à 14h. 20 chars ; 18 groupes musicaux ; plus de 1000 participants costumés déambuleront dans Firminy. Déambulation du rond point du Mas au rond-point de l'église de Saint Pierre - Le Corbusier, en passant par la rue Jean Jaurès. Inauguration du Corso à 10h Parc Brunon.