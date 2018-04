France Bleu Breizh Izel et La Recouvrance Brest vous offrent des sorties pour deux personnes à bord du bateau ambassadeur de Brest métropole. La goélette embarque les marins d’un jour pour une expérience de navigation inédite...

« Le Mot mystère » à 8h40 du lundi au vendredi. L’animateur donne des indices, ses complices en studio posent des questions, l’auditeur joue… la personne la plus rapide à trouver le « mot » gagne le cadeau. A gagner chaque jour, du 16 au 20/04 : 1/2 journée pour deux personnes à bord de la Goélette La Recouvrance Brest

Si 1/2 journée le matin :

09h30 : Embarquement quai Malbert - port de commerce à Brest Briefing sécurité, histoire du bateau

10h00 : Appareillage Navigation en Rade de Brest sous voiles, participation aux manœuvres si souhaitée

12h30 : Débarquement quai Malbert - port de commerce à Brest

Si 1/2 jour l'après-midi :

14h00 : Embarquement quai Malbert à Brest - port de commerce à Brest Briefing sécurité et histoire du Bateau

14h30 : Appareillage Navigation en Rade de Brest sous voiles Participation aux manœuvres si souhaitée

17h00 : Débarquement quai Malbert à Brest - port de commerce à Brest

Validité : 2018 selon disponibilités (voir agenda)

Un navire traditionnel

La goélette Brestoise est la réplique d’un aviso, bateau militaire du 19ème siècle, destiné à l’origine à transmettre les plis ou avis urgents. Ces fonctions furent ensuite étendues à la surveillance et à la protection du commerce sur les côtes d’Afrique et aux Antilles. Quatre navires – les goélettes Fine, Doris, Daphné et Levrette - construits d’après le plan type du premier aviso, nommé Iris, dessiné par l’ingénieur Jean-Baptiste Hubert, participèrent à ces missions de surveillance et de protection du commerce, avec chacun 50 à 60 hommes à bord.

Goélette La Recouvrance Brest

Embarquez à bord de La Recouvrance !

La goélette embarque les marins d’un jour pour une expérience de navigation inédite. Plusieurs formules pour un programme adapté aux attentes de chacun : croisière de quelques jours, sortie à la journée ou à la demi-journée au départ de Brest, ou d’un autre port en fonction du programme, et toujours une invitation à participer à la vie à bord au rythme du bateau.

A l’intérieur de La Recouvrance, vous disposerez de tout le confort nécessaire pour y passer un moment très agréable.

Côté aventure : l’équipage vous proposera de participer aux manœuvres si vous le souhaitez !

Pour embarquer, c’est très simple, rendez-vous dans l’agenda, choisissez votre date et réservez ! Ne repartez pas sans un objet souvenir. Découvrez les produits de la boutique "La Recouvrance".