France Bleu Breizh Izel et les Vedettes de l'Odet vous offrent 1 Croisière gourmande Azur commentée sur l’Odet pour deux personnes au départ de Bénodet jusqu’à Quimper puis retour à Bénodet pour une durée 3 heures environ. Votre hôte : l’Odet, « La Belle Bretonne »...

« Le Kouizz Breizh » de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 du lundi au jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 20/04 avec 1 Croisière Gourmande Azur au fil de l’Odet pour deux personnes à gagner !!

Chaque sélectionné de la semaine repartira avec Bretons en cuisine | Saveurs et art de vivre en Bretagne... Osez les saveurs du printemps ! offert par les Editions Ouest France

Descriptif du menu Azur de la Croisière Gourmande à gagner :

Kir Breton

Rillettes Gourmandes de Maquereaux au Curry Ou Magret Fumé de Canard et sa Rosée de Betteraves

Dos de Cabillaud Rôti Sauce Vierge Ou Filet Mignon de Porc au Cidre Brut

Kouign Amann et sa Vanille des Iles Côtes de Gascogne Blanc

Vin de Pays Rouge – Eau Minérale – Café Menu à titre indicatif. Un verre de vin/plat.

La Croisière gourmande sur l’Odet « la plus jolie rivière de France » à bord des Vedettes de l’Odet c'est un véritable moment de détente et de découverte à travers les commentaires d’un guide passionné par le patrimoine naturel et maritime de la Cornouaille et surtout à travers les mets délicieux préparés à bord par un jeune chef breton talentueux !

Mais d'où vient ce titre de "Plus jolie rivière de France" ? Ces mots nous viennent d'Emile Zola qui séjourna à Sainte-Marine, magnifique petit port faisant face à Bénodet.

Cette rivière de l'Odet, d’une soixantaine de kilomètres, prend sa source à Saint-Goazec dans les Montagnes Noires et est réputée pour les nombreux châteaux et manoirs visibles sur ses rives. La plupart d'entre eux possèdent de magnifiques parcs botaniques : Kerembleis, Perennou, Kerouzien, Kergoz…Kerdour, Lanroz, Lanniron, Poulginan…

Mais la balade sur la rivière de l'Odet c'est aussi la découverte de lieux chargés d'Histoire et de légendes bien vivantes : la chaise de l'évêque, le rocher de la pucelle, la pointe des espagnols, les korrigans, et tant d'autres !

A bord de navires confortables et panoramiques, vous allez découvrir un paysage mystérieux et tout en nature. Oiseaux de mer et de rivière y trouvent le gîte et le couvert : Aigrettes garzettes, hérons cendrés, martins pêcheurs, sternes, cormorans.

La cuisine à bord est faite maison, les producteurs sont locaux et les plats ont une connotation régionale. Poisson, langoustines et crustacés sont délicieusement préparés et les desserts Kouign Amman par exemple méritent le voyage !!!

Laissez-vous charmer par la nature et l’histoire de cette rivière emblématique !

Départ de Bénodet tous les jours du 14 avril au 23 septembre à midi et à partir de juin les samedis en dîner. Durée de la croisière 3 heures environ

Votre programme :

Croisière gourmande Azur commentée sur l’Odet au départ de Bénodet à 12h00 jusqu’à Quimper puis retour à Bénodet vers 15h00. Durée 3 heures environ. Votre hôte : l’Odet, « La Belle Bretonne »

Préparez-vous à savourer un plaisir rare : celui de découvrir tout un monde secret qui ne se dévoile qu’au fil de l’Odet. Le temps d’une escapade à fleur d’eau, la Belle Bretonne vous invite à une représentation unique du spectacle de la nature : ici, l’envol d’un héron cendré, là, une colonie d’aigrettes…Chemin voguant, vous croiserez de nombreux châteaux et de somptueux domaines, d’histoires oubliées et de légendes bien vivantes. La fascinante beauté des paysages qui défilent sous vos yeux vous ferait presque oublier que cette vedette est un fameux restaurant…. jusqu’à la première bouchée ! Pour que le bonheur soit total, à bord de l’Aigrette, vous dégustez les spécialités gastronomiques de notre chef pétri de talent, valant tout autant le voyage ! Admirez les plats, dégustez le paysage… On ne sait que choisir !

Si vous ne gagnez pas mais souhaitez vous faire plaisir, les Vedettes de l'Odet vous propose :

Pour votre déjeuner, vous avez deux possibilités

Choisissez votre repas à bord à travers la carte et les formules midi. Le maître d’hôtel vous conseille selon votre appétit ! Réglez votre croisière à la réservation (28 € par adulte) et vos consommations à bord du bateau restaurant.

Sélectionnez au préalable votre menu gourmand parmi les 4 menus proposés : Azur, Turquoise, Lagon et Outremer. Une formule complète comprenant la croisière, les plats et les boissons (apéritif, un verre de vin par plat, eau minérale et café). Commandez et réglez en ligne votre croisière gourmande pour en profiter pleinement le jour J. Consultez les menus

Choisissez la date de votre croisière

Au départ de Bénodet

12h00 Tous les jours sauf lundi et mardi. Du 14 avril au 23 septembre 2018.

20h00 Les samedis. Du 2 juin au 18 août.