Du 17 au 21/12, 1 Box 2 jours en van offerte par Van Lovers Quimper à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 21/12 avec 1 Box 2 jours en van offerte par Van Lovers Quimperà gagner !

BOX 2 JOURS EN VAN

Concoctée avec amour cette jolie boîte vous propulsera sur les routes de France et de Navarre pour 2 jours d’escapade qui vous feront du bien au cœur et au corps. Vous y trouverez plein de détails et de surprises à la façon Van Lovers : le set de cartes postales pour partager l'expérience, le carnet de route qui vous accompagnera tout au long de votre road-trip à lire (plein d'astuces) et remplir pour garder des souvenirs et bien sûr un petit cadeau comme dans les paquets bonux. Le bonheur en van, vous allez voir, c’est contagieux ! Pas de date limite pour l'utilisation de votre box, la box est valable pour 48H de location week-end ou semaine toute l'année avec 1800km inclus (au-delà 0,25cts/km supplémentaire). Vous pouvez prolonger vos 2 jours et utiliser la box pour participer à l’un de nos événements. Assurance et assistance incluses.

VAN LOVERS, C'EST LA VENTE ET LA LOCATION DE VANS AMENAGES PENSES POUR ET PAR DES PASSIONNES DE VANS ET DE LIBERTÉ.

Ariane et Gaëtan sont des passionnés ! Ils puisent leur dynamisme et leur créativité dans l’océan, la nature, le sport, la cuisine et le partage. Toujours partants pour vous trouver un spot où dormir, explorer ou surfer, ils seront aussi là pour vous accompagner en road trip. Et vous les croiserez sûrement sur une plage dans leur van aménagé en bureau !

LE VAN, UN MODE DE VIE ET DE VOYAGE

Il n’y a pas d’âge pour devenir un Van Lovers, pour une nuit ou pour la vie le van aménagé c’est la redécouverte de notre âme d’enfant. Si vous êtes curieux, plutôt partageur, amoureux de la nature, un peu aventurier et que vous avez votre permis alors vous avez tout pour devenir un Van Lovers !

Nos vans sont conçus sur-mesure : ils sont compacts, passe-partout et autonomes. Car nous voulons vous faire bénéficier d'une liberté totale et d'une expérience de vie optimale dans vos déplacements et sur la route. C’est à vous d’écrire la suite de l’aventure…

La philosophie #vanlife ça n’est pas qu’un hashtag sur les réseaux ! C’est la liberté de voyager dans une maison sur roues, laisser la place à l’imprévu, dormir bercé par le bruit des vagues, partager un verre avec de parfaits inconnus parce qu’ils sont garés sur le même parking, suivre le soleil, décider de rester plus longtemps, prendre le temps… Et bien d'autres moments parfaits ou cocasses, qui feront de votre voyage une expérience inoubliable. Car quand on vit sur la route, il se passe toujours quelque chose... Alors, perdez le nord ! Vous entrez dans la communauté Van Lovers. La route est à vous !

VAN EVENT, AGENDA DES EVENEMENTS 2019 En road trip, nous mettons à disposition nos vans aménagés, proposons des places à bord de notre minibus, le transport de votre matériel, et c'est parti ! Tout le monde prend la route ensemble et dans la bonne humeur !

En village, nous installons nos vans en hébergement fixe sur des emplacements privilégiés de façon à créer une ambiance conviviale et chaleureuse…

VAN LOVERS, AMBASSADEUR DE LA MARQUE TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE...

Parce que nous sommes fiers de notre ancrage territorial, marqué par le .bzh choisi pour notre site, supporté par la French Tech Brest-Quimper, le Finistère est le point de départ de notre #avanture.

Et parce que nous nous reconnaissons pleinement dans les valeurs positives de notre territoire et que Van Lovers les transporte au quotidien, nous avons choisi de devenir ambassadeurs de la marque Tout commence en Finistère.