Du 17 au 30/12, avec la Roue de Noël de France Bleu Breizh Izel gagnez plein de cadeaux pour mettre sous le sapin !

Tentez votre chance ! Toute la journée la Roue tourne pour vous...

Pour participer c'est simple, écoutez France Bleu Breizh Izel, soyez le ou la plus rapide à répondre à la question de sélection posée par l'animateur en appelant le 02 98 53 65 65 puis dîtes "Stop" à une couleur de boule de Noël... Découvrez alors les cadeaux qui se cachent dans la boule !

Vous aurez peut-être la chance de gagner l'un des nombreux cadeaux offerts dans la Roue de Noël avec la complicité des partenaires France Bleu Breizh Izel :

Les viviers de Keraliou | Plougastel Daoulas

Des bourriches d'huîtres et des plateaux de fruits de mer pour 4 personnes "Les viviers de Keraliou" | Producteur à Plougastel-Daoulas

Par personne dans le plateau de fruits de mer :

3 creuses n°3

3 plates Belo n°3

150 g de langoustines

100 g de crevettes roses

1/2 arraigné male

150 g Bigorneaux

3 palourdes

3 praires

Les Huîtres de Keraliou sont pleines de charme et de caractère. Une belle coquille frisée plutôt ronde, allant du brun au doré, une chair bien dense avec beaucoup d'eau, une robe opalescente très claire. Charnue et ferme sous la dent, elle a beaucoup de corps. Mais elle a aussi de l'âme, avec ses saveurs corsées et franches, qui rappellent quelque peu les plates et qui en font une grande dame, harmonieuse et bien équilibrée. C’est sur plus de 100 hectares de parcs entre la rade Brest et la baie de Morlaix que sont élevées les huitres de Keraliou. Il faut entre 2 ans et demi et 3 ans pour obtenir un produit parfait. Le site de production des Huîtres de Keraliou se trouve à Pors Beach à Logonna Daoulas. C’est là que Jean Le Moal est installé depuis les années 80. La production atteint près de 500 tonnes et permet d’assurer la totalité de nos besoins en interne. Nous revendons aussi en brut aux autres opérateurs locaux. C’est le seul site de cette importance sur la rade et l’un des premiers en Finistère.

Comptoir de La Butte à Plouider

Des menus pour deux personnes au Comptoir de La Butte à Plouider (entrée/plat ou plat/dessert) hors boissons Déguster et acheter de bons produits, en imaginant Le Comptoir de la Butte, Solène et Nicolas Conraux ont avant tout voulu créer un nouvel espace qui sorte des codes habituels du bistrot, dans un nouvel esprit, conçu comme une alternative à un restaurant gastronomique ; un lieu ouvert à tous qui soit à la fois beau, gourmand et convivial. Le Comptoir de la Butte est donc devenu une « adresse » à part entière où il est possible de s’inviter pour acheter des produits de grande qualité réservés au circuit de l’épicerie fine, mais également de s’asseoir quelques instants pour déguster soit un des produits trouvé dans l’espace boutique, soit une des suggestions du jour inscrites à la carte. Véritable lieu de vie, Le Comptoir de la Butte, restaurant et épicerie fine, s’anime du soir au matin, pour un pause déjeuner, un achat plaisir ou une pause gourmande et se transforme chaque dimanche en un salon dressé à la gloire du brunch.

Les Délices Bigoudens à Landudec

Des Paniers Gourmands "Les Délices Bigoudens" à Landudec BISCUITS FABRICATION MAISON Dans cet univers, Délices Bigoudens vous présente ses biscuits faits maison. Nos biscuits bretons fabrication maison : galettes fines nature, galettes fines aux éclats de caramel au beurre salé, palets bretons nature et aux pépites de chocolat, sablé sarrasin aux éclats de caramel au beurre sale et aux pépites de chocolat ainsi que sablés au sarrasin nature. Ces produits sont conçus et produits dans notre usine pour une fraicheur et un goût unique 100% artisanal et breton.

Biscuiterie de la Pointe du Raz

Coffrets Gourmands Biscuiterie de la Pointe du Raz Le succès de la Biscuiterie de la Pointe du Raz n’est plus à démontrer. Depuis 1936, l’entreprise bretonne régale toutes les générations de gourmands avec ses spécialités de biscuits et gâteaux au beurre de baratte. Déguster c’est bien, mais le faire tout en apprenant c’est encore mieux ! Depuis 15 ans, la biscuiterie ouvre ses portes aux visiteurs curieux de découvrir le processus de fabrication. Depuis cet été, le site a innové avec un nouveau circuit de visite, repensé pour petits et grands. Le fond et la forme ont été travaillés, dans le but de le rendre plus explicatif et plus attrayant. La Biscuiterie de la Pointe du Raz est l’entreprise la plus visitée en Bretagne avec plus de 150 000 visiteurs annuels, et le septième site de tourisme industriel en France en termes de fréquentation (D’après Entreprise et Découverte, chiffres 2016)

1 sac cabas décor Triskel

1 sachet de mini palets mandarine 200g

1 pot de caramel liquide au beurre salé 225g

1 boîte de rillettes de sardines au whisky 80g

Conserverie Courtin Trégunc

Coffrets Gourmands Conserverie Courtin à Trégunc Conserverie familiale fondée en 1893, la conserverie Courtin est la plus ancienne de Concarneau et l’une des plus anciennes de Bretagne et fait aujourd’hui partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique de la ville. Ce sont des produits authentiques dont les recettes sont restées inchangées et aujourd’hui spécialisés dans la fabrication des soupes à l’ancienne, de rillettes de la mer et du fameux confit de noix de Saint-Jacques. A Trégunc, créé en 2017, l’Espace découverte de la Conserverie Courtin offre l’occasion aux visiteurs d’assister en direct à la fabrication des soupes et tartinables, à travers de grandes baies vitrées. Des panneaux explicatifs détaillent les processus, ainsi que l’histoire de cette institution. Le parcours a été pensé pour un public de tout âge, et s’achève par une dégustation gratuite des produits. Un an après son ouverture, l’Espace Découverte se hisse dans le classement des 10 sites industriels les plus visités en France ! La Conserverie Courtin vous accueille aussi dans ses 6 magasins : la ville close de Concarneau, à Locronan, à Pont-Aven, Plogoff, Douarnenez et à Quimper

1 bisque de homard 400g

1 boîte de rillettes de maquereaux 80g

1 boîte de rillettes de délice de saumon à l’estragon 80g

1 sachet de 6 galettes bretonnes 40g

1 sachet de 2 palets bretons 40g

1 bière ambrée Ar Men bio 33cl

Jeu collaboratif "Zou, les boulons !" | Bellifacto

Jeu de société "Zou, les boulons !" / Jeu collaboratif pour resserrer les boulons de la famille C'est un jeu de société destiné aux enfants dès 4 ans et à toute leur famille: parents, beaux-parents, grands-parents, frères, sœurs, demi-frères demi-sœurs, cousins, cousines… en jouant aussi bien à 2 (un parent avec un enfant) que tous ensembles. Entrez dans la peau… enfin dans la tôle… de la Famille Boulons, une famille un peu en panne, qui n’a plus de jus… bref, qui est en passe de devenir un tas de ferraille. Aidez-la à retrouver de l’énergie !

Croisière Promenade sur l'Odet pour 2 adultes avec les Vedettes de l'Odet Laissez-vous enchanter par les couleurs de l’eau. Confortablement installé sur le pont supérieur ou dans le salon intérieur avec sa vue panoramique, laissez-vous guider au fil de l’Odet le temps d’une croisière promenade commentée par un guide passionné à bord des Vedettes de l’Odet

Croisière aux îles Glenan à bord du Corentin pour deux personnes offerte par les Vedettes de l'Odet A Bord d’un Voilier Traditionnel ! Réveillez le caractère marin qui sommeille en vous et transformez vos rêves d’enfant en réalité : Devenez capitaine d’un voilier trois mâts le temps d’une magnifique croisière à destination de l’archipel des Glénan ! Rejoindre les Îles Glénan en voilier : Traversée aller en voilier traditionnel (2 h environ), escale libre sur l’île Saint Nicolas et retour en vedette (1 h environ). Ou inversement, selon programme. Valables pour 2 personnes adultes - Validité : saison 2019

Croisière Découverte de l'archipel aux îles Glénan pour 2 personnes avec les Vedettes de l'Odet Découverte de l’archipel des Glénan : la formule idéale pour apprécier les îles Glénan dans leur intégralité est très fortement conseillée pour les personnes qui veulent découvrir ces magnifiques îles de Bretagne. Archipel des Glénan : Paradis en Bretagne, 22 îles et îlots assurent un dépaysement total. Escale libre sur l’île Saint Nicolas et découverte de l’archipel en croisière guidée...

Jeux se société Asmodee

Jeu de société Asmodée "Dobble Junior" Dobble Junior rassemble 2 boites de jeu, soit 2 fois plus de fun qu’une boite classique! Y sont inclus deux nouveautés complètes : un Dobble Food et un Dobble Fantasia. Ainsi les petits gourmands qui rêvent de gâteaux, de glaces et de bonbon peuvent se régaler en jouant ! Et Dobble Fantasia dont le monde enchanté et féerique aidera les enfants à développer leur imaginaire, deviendra un indispensable pour revivre les plus grands contes : la maison en pain d’épice, les licornes, fées et autres bottes de 7 lieues.

Jeu de société Asmodée "Abalone" Grand classique du jeu abstrait pour deux, Abalone vous invite à tenter d'éjecter d'un plateau hexagonal 6 billes de votre adversaire en les poussant avec les vôtres. Les joueurs peuvent effectuer une seule action (ou mouvement) par tour. À votre tour, vous pourrez ainsi déplacer de une à trois boules de votre camp vers un ou plusieurs espaces libres situés dans une même direction ou effectuer un « Sumito », mouvement consistant à pousser les billes adverses lorsque vous vous trouvez en position de supériorité numérique. Calculez bien vos coups, car tout mouvement effectué ne pourra être modifié.

Jeu de société Asmodée "Fais ta valise" Fais Ta Valise est un casse-tête qui mettra vos neurones sur la route des vacances. Prenez tous les objets qui figurent sur la carte : chapeau, crème solaire, bouée… et mettez-les dans la valise! Mais attention, rien ne doit dépasser et il interdit de s’asseoir dessus pour la fermer! De nombreux défis vous permettront d’améliorer votre aptitude à faire votre valise sur différents niveaux. Contenu : 4 valises, 4 sets de 13 articles pour remplir la valise, 30 cartes rondes de défis illustrés avec différents niveaux de jeu

Beaux livres - Laura Pezres

Livre "Live in technicolor Coldplay" | Debs Wild & Malcolm Croft / Toute l'histoire Septembre 1998, un groupe totalement inconnu joue dans un café de Manchester devant quelques spectateurs. Parmi eux, Debs Wild, une dénicheuse de talents, qui comprend immédiatement qu’elle est en train d’écouter le son du futur. Vingt ans plus tard, ce livre revient sur l’histoire d’une ascension spectaculaire. Depuis les premières répétitions jusqu’à leur dernière tournée record en passant par la création des chansons devenues cultes, c’est une plongée dans l’intimité du groupe, au plus près de chaque membre, avec de nombreux documents et photos inédits pour revivre l’aventure Coldplay haute en couleurs.

Livre "Icônes et Instincts" | Chorégraphe de Michael Jackson et de Madonna Pour la première fois, le chorégraphe de Michael Jackson, Madonna, Björk et bien d’autres révèle des histoires de plateau à travers son parcours hors du commun. C’est sur le tard que Vincent Paterson débute sa carrière de danseur professionnel. Elle va prendre une tournure exceptionnelle lorsqu’il devient l’un des principaux danseurs du clip Beat It de Michael Jackson. À partir de ce rôle de chef de gang, à force de travail, il va se hisser au rang de chorégraphe et réalisateur pour les plus grands chanteurs, mais aussi pour le cinéma et la comédie musicale. Il raconte avec naturel et humilité l’univers passionnant des plateaux de tournage, les séances de répétitions où il faut orchestrer et synchroniser des dizaines de danseurs, les coulisses où il est parfois nécessaire de gérer quelques caprices de stars, les succès, mais aussi les déceptions. C’est une plongée au cœur du monde de la danse qui montre toute l’importance de celle-ci dans notre monde d’images.

Livre Johnny Hallyday "Inside" | Photographie de Renaud Corlouër / Préface Mickey Rourke Inside, dans l'intimité de la légende. Après le succès du livre On The Road, Inside révèle Johnny Hallyday de façon plus intime et rock’n roll, des photographies rares et inédites accompagnées d’anecdotes incroyables. Renaud Corlouër était le témoin de tous ces moments privilégiés. "Ce livre, dévoile une facette plus intime, celle d'un chanteur qui avait été couronné roi du rock'n'roll. L'accord entre nous est tacite, pas besoin de mots. Sur scène, j'ai quartier libre, je peux aller où je veux et je ne m'en prive pas. Sur le show, je shoote, je décide d'aller au contact, de m'approcher au plus près. Parfois, je me place derrière lui, je peux alors voir ce qu'il voit, ressentir toute l'énergie qu'il ressent. À Bercy, le soir de ses 70 ans, je traverse la foule à ses côtés. Marchant à reculons, je saisis l'intensité de cette entrée magistrale : la foule, telle une mer déchaînée, se referme sur nous. Johnny me prend alors par les épaules et nous avançons, côte à côte, luttant contre cette marée humaine. Des instants forts comme celui-là, il y en a beaucoup sur la tournée, tous ancrés dans ce livre. Après le dernier show, personne n'était triste car avec Johnny la vie d'artiste ne s'arrête jamais. J'étais heureux d'avoir été le regard de cette aventure. On the Road était le témoin de tous ces moments fabuleux, Inside est une version encore plus intime et rock'n'roll, avec des anecdotes incroyables, des photos rares et inédites, un témoignage qui se raconte comme un film." Une photographie, c’est un fragment de temps qui ne reviendra pas. Renaud Corlouër "Merci Renaud Corlouër pour ton livre de photos le plus fabuleux de tous, parce que le plus vrai et authentique." Johnny Hallyday

Livre Johnny Hallyday "Ni Dieu ni Diable" | Gilles Lhote & Patrick Mahé En nous quittant, Johnny Hallyday a laissé un pays en deuil et des fans inconsolables. Hébété, chacun réalisait soudain que le Taulier n'était pas immortel – lui qui avait si souvent joué sa vie à la roulette russe. Ses rêves grandioses, démesurés, ses tendances destroy, font aujourd'hui de lui un mythe éternel. Dieu ou diable, Johnny ? Ni l'un ni l'autre. À l'heure des vrais " souvenirs souvenirs ", Gilles Lhote et Patrick Mahé nous embarquent dans ce livre comme dans une machine à remonter le temps. Dans une série de flash-back illustrés de photos rares, insolites, voire jamais vues, ils nous racontent un Johnny inattendu, parfois déroutant, toujours passionnant, que seuls ceux qui l'ont côtoyé connaissent. Ces " choses vues ", témoignages ou confidences disent beaucoup de l'homme qu'il était et de la vie qui fut la sienne, à la ville comme à la scène. Johnny, tel qu'en lui-même.

Livre Johnny L'Intégrale / Histoire de tous ses disques | Jean-William Thoury & Gilles Verlant C’est l’histoire d'un adolescent qui imposa le rock en France auprès des jeunes et des moins jeunes, dès 1960. En 50 ans de carrière, Johnny Hallyday a vendu plus de 60 millions de disques, rempli plusieurs fois le Stade de France,... Mais il est surtout devenu un mythe, une légende, un trésor national vivant ! Ce livre retrace sa carrière depuis ses premiers pas dans le monde de la musique jusqu’à aujourd’hui, à travers l’intégralité de ses albums, de ses premiers 45 tours aux derniers CD. Illustré par plus de 800 pochettes, dont certaines rarissimes, il reprend et analyse, année par année, tous les événements qui ont marqué la vie professionnelle du rockeur et déterminé sa carrière, détaillant précisément chaque disque, racontant chaque chanson. Un ouvrage indispensable pour tous ceux qui aiment Johnny Hallyday ! Critique de musique rock et collectionneur, Jean-William Thoury était, à la fin des années 1970, le producteur du groupe Bijou. On peut aujourd’hui lire ses articles dans Jukebox Magazine et Rock & Folk. Il a notamment écrit : Gene Vincent - Le Dieu du rock (2010, éd. Camion Blanc), Le Dictionnaire des chansons de Serge Gainsbourg (2007, éd. Scali) et Le Dictionnaire des chansons de Johnny Hallyday (2002, éd. Mascara). Gilles Verlant (1957-2013) était animateur de télévision, de radio et journaliste. Spécialiste de musique rock et de bandes dessinées, il débute sur la RTBF en 1972 avec une émission musicale. Suivront des chroniques dédiées au rock sur Oui FM et France Bleu. À partir de fin 2008, il réalise également des reportages sur les groupes invités à Taratata. Il a publié plusieurs biographies (Serge Gainsbourg, David Bowie, Françoise Hardy). Il a dirigé en 2000 l’ouvrage collectif L'Encyclopédie du rock français, et a coécrit avec Thomas Caussé l’ouvrage La Discothèque parfaite de l’Odyssée du rock (2006), tous deux aux éditions Hors Collection

Livre "La véritable histoire des chansons de Michel Sardou" | Fabien Lecoeuvre / Préface Jacques Revaux S'il existe des artistes que l'on peut qualifier de "majeurs", alors Michel Sardou en fait obligatoirement partie. Sur plusieurs générations, il a enchanté un vaste public, avec de nombreux tubes qui restent dans toutes les mémoires. Servi par des textes puissants et une voix sans nulle autre pareille, Michel Sardou a traversé les modes et les époques en imprimant sa marque dans la chanson française. Parfois attaqué et raillé, Michel Sardou a toujours su faire face aux critiques avec courage et talent, en assumant parfaitement ses textes, qu'il a souvent écrits lui-même. Depuis "Les Ricains", en 1967, à "La Maladie d'amour", en 1973, en passant par "Les Lacs du Connemara", en 1981, ou "Musulmanes", en 1986, sans oublier "La Rivière de notre enfance", en 2004,, ou "Le Figurant", en 2017, tous ses titres ont installé Michel Sardou sur la scène nationale en plus de cinquante ans de carrière. Cet ouvrage vous permettra de découvrir les nombreux secrets et anecdotes de ses cinquante plus grands succès, à l'image de son interprète qui a si bien su retranscrire l'âme de la société française du XXe siècle. Biographie FABIEN LECOEUVRE : chroniqueur et consultant pour de nombreuses émissions de télévision, travaille depuis plus de trente ans dans l’ombre des stars. Il est depuis douze ans aux côtés de Patrick Sébastien, dans Les Années Bonheur, sur France 2. Il est aussi l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages sur la chanson, dont il connaît tous les secrets.

Livre "Dans l'intimité de Renaud" par David, son jumeau / De son enfance à nos jours, 230 photos personnelles et ... Avec humour et sensibilité, David, le frère jumeau de Renaud, nous fait partager en images l'intimité de l artiste, le tout agrémenté de quelques anecdotes savoureuses. Plus de 230 photos privées, la plupart jamais publiées, nous font revivre, l enfance, les premières notes, les premiers concerts de ce grand poète populaire si présent dans le coeur du public. D'Amoureux de Paname; au Phénix Tour, en passant par, Laisse béton, Morgane de toi, Mistral gagnant, et autres grands succès, David donne vie à ces photos qui retracent 60 années de l'existence de cet immense artiste. Et l'histoire continue.....

Livre Breton/Français "Nedeleg Moutig / Le Noël de Moutig"BILINGUE / DIVYEZHEG Testenn / Texte : Yann-Bêr Kemener

Livadurioù / Dessins : Anna MagronErru eo Nedeleg ! Plijout a ra da Voutig ha d'e vignonez Dandu kaout perzh e kraou Nedeleg. Eno en em gavont gant Kaspar, Melkior, Baltazar hag an aotrou M. Goude oferenn ar Pellgent e vo profoù evit an holl hag ur souezhenn dic'hortoz-kaer evit Moutig ! Voici venu Noël ! Moutig et son amie Dandu aiment prendre part à la crèche de Noël. Ils y rencontrent Gaspard, Melchior, Balthazar et monsieur M. Après la messe de minuit, il y aura des cadeaux pour tous et une belle surprise pour Moutig !

Le Grand Larousse des 15000 plantes & Fleurs de jardin Introduction à la botanique : la vie d’une plante, les différents types de feuilles et de fleurs, les grandes familles et les principales techniques de culture, de taille et de multiplication. Le Dictionnaire : 15.000 plantes ornementales du monde entier classées par genre de A à Z sous leur nom botanique latin, avec mention de leur nom usuel français et de leurs synonymes. Chaque genre de plante fait l’objet d’une description précise des caractéristiques botaniques et des principales conditions de culture au jardin. Les principales espèces et variétés sont détaillées.

Coffret Le Resto des oiseaux : 1 nichoir + 1 guide des oiseaux du jardin Ce coffret est un beau cadeau pour tous ceux qui veulent attirer les oiseaux dans leur jardin ou sur leur balcon. Au printemps, les oiseaux reviennent dans nos jardins ou sur nos balcons.

Paniers Gourmands "Noël à Trévarez" au Château de Trévarez jusqu'au 6 janvier 2019

1 sachet chocolats de Noël SAS CHATILLON CHOCOLATIER PLEYBEN

1 sachet de thé de Noël L'ILÔT THE Plounéour-Ménez

1 sauté de porc au cidre FERME SAINTE CECILE Briec de l'odet

1 pâté lardons fumés persil SECRETS DE FAMILLE SARL Chateauneuf du Faou

1 pot de confiture de Noël MIMI CONFITURES Concarneau

1 mug du Domaine de Trévarez IMAGINE DESIGN Plomelin

1 pot de miel de Trévarez EPCC CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE Domaine de Trévarez - Saint- Goazec

Ephéméride "Une leçon d'anglais par jour !" / Vocabulaire - Exercices - Expressions courantes

Ephéméride "Une question par jour de culture générale" / Géographie - Littérature - Art - Cinéma – Histoire

Ephéméride "Une expression par jour Drôle et Improbable" / Insolite - Ludique – Langage Savez-vous ce qu’est un pok, un bêtiolot ou une ratcheuse? Que vous tiriez le diable par la queue, que vous soyez le dindon de la farce ou que vous partiez la fleur au fusil, enrichissez votre vocabulaire en révisant vos classiques avec l’éphéméride Une expression drôle et improbable par jour.

Ephéméride "Un Scoop par jour- Infos insolites" / Original - Bizarre - étrange – incongru 365 infos insolites, inutiles… mais parfaitement indispensables, pour que chaque jour vous apporte sa dose de » culture confiture « , celle que vous allez étaler tout au long de l’année pour épater et impressionner vos amis… Jour après jour découvrez un dessin humoristique qui illustre une histoire surprenante, incroyable et toujours amusante !

Ephéméride "Une grille par jour de Sudoku" / Facile - Moyen - Difficile – Expert

Jeu des 7 familles France Bleu "Et pourquoi pas...?" Le jeu qui bouscule les stéréotypes femme/homme ! Un prix national pour ce jeu créé par la Gendarmerie et France Bleu Mayenne. Ce jeu des 7 familles est lauréat du prix armées-jeunesse et citoyenneté. Ce prix récompense une action de prévention remarquable réalisée auprès des jeunes.

Joseph Skala Plogastel St Germain

"Tamm Coat", "Breizh Pesket", broches signés SKAL de l'artiste Josef Skala / Pièce unique - Laque sur bois Originaire de Plzen, en République Tchèque, Josef Skala s'installe dans le Pays Bigouden dans les années 80, où il va trouver un style pictural qui lui est propre : la laque sur bois. Son inspiration lui vient des motifs slaves qui ornent les meubles peints de son pays d'origine (coeurs, oiseaux, fleurs ...) et des broderies bigoudènes (plumes de paon, cornes de bélier, dents de scie, fougères ...) A ses débuts il peint sur divers objets (berceaux de poupées, broches, boucles d'oreilles, miroirs, meubles.

Offerts par la Grande Récré :

Labiboule géant panda (labyrinthe coloré - dès 18 mois) Recommandé pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Le labyrinthe coloré Labiboule géant panda de Okoïa développe la dextérité et la capacité d’observation des tout-petits à partir de 18 mois. C'est un jeu idéal pour apprendre à coordonner ses gestes et à se repérer dans l’espace. Les pandas et les arbres bougent pour encore plus de jeux et d’histoires !

Chariot de croquet 6 joueurs de Moov’ngo (de 5 à 10 ans) Le chariot de croquet 6 joueurs est parfait pour développer l’adresse et la précision de votre enfant au cours d’un jeu familiale, les jours de beau temps ! Les matériaux dans lesquels il est fait sont de bonne qualité, robustes, et cela permet notamment de faciliter son transport et de le conserver longtemps. Ce jeu de croquet est en bois sur un chariot en métal. Il contient : 4 maillets enfants, 2 maillets adultes, 6 boules colorées, 2 piquets, 6 arceaux en métal, et un panier de rangement en plastique

Coffret Super Labo de Sciences de Clementoni (de 8 à 12 ans) Le coffret Super Labo de Sciences contient de nombreux accessoires scientifiques, dont un microscope et une centrifugeuse, et un manuel scientifique pour guider l’enfant dans leurs expériences, en toute sécurité. Avec plus de 150 expériences de recherche scientifiques à effectuer !

Figurine Princesse Playmobil XXL (de 3 à 10 ans) Figurine de décoration qui peut aussi servir de jouet, elle sera idéale pour les fans de Playmobil ! Cette Figurine Princesse Playmobil XXL sera parfaite pour venir compléter la décoration de la chambre des futures princesses ou pour jouer avec en extérieur ! Découvrez également le chevalier dans la même collection sous la référence Playmobil-4895. Figurine Princesse Playmobil XXL. Hauteur 60 cm.

Figurine XXL - Pirate Playmobil (de 4 à 6 ans) Plongez dans la piraterie avec la Figurine XXL – Pirate de Playmobil ! Cette figurine est haute de 60 cm, idéale pour décorer une pièce ! Votre petit fan de pirate adore l’avoir comme compagnon ! En plus la Figurine XXL – Pirate est articulée comme les Playmobil de taille habituelle ! La Figurine XXL – Pirate est idéale pour développer son imagination en inventant des aventures surprenantes !

Racer black radiocommandé (de 4 à 12 ans) Ce très beau Racer black radiocommandé terrorrise toutes les petites voitures qui peuvent se faire écrabouiller par ses énormes roues ! Tout cela, évidemment, pour le plus grand amusement de votre enfant qui est au manette de ce véhicule. Véhicule facile à diriger qui marche avec des piles. Dès 4 ans.

Jeu Pêche à la ligne (de 4 à 15 ans) Qui attrapera ses poissons le plus vite ? Retrouvez le jeu culte de Pêche à la ligne avec cette version revisitée ! Le but reste le même : chaque joueur doit attraper les poissons de la couleur lui correspondant avec sa canne à pêche ! Mais ce n’est pas si simple, le plateau tourne sur lui-même et les poissons ouvrent et ferment leurs bouches ! Idéal pour développer l’adresse et le sens de précision de votre enfant ! Contient : 4 cannes à pêches de couleurs différentes, Lignes en semi-rigides, Hameçons..

Jeu de société Mempakap (dès 12 ans à 99 ans) Même pas sûr que vous soyez cap d’y jouer ! Le jeu Mempakap de Lansay propose plus de 300 défis d'appartement, tous plus fous les uns que les autres. Jouez et relevez-les en famille ou entre amis avec ce jeu d’ambiance. Il y a plusieurs types de défis : chronométrés, duels, duos, stupides, cérébraux ou physiques. Des exemples ? Rapportez quelque chose de chez votre voisin du dessus, arrache-vous un cheveu et faites un nœud en moins de 30 secondes, mettez 3 de vos habits à l'envers en moins d’une minute...

Gravitrax Starter set (de 8 à 12 ans) Votre enfant crée ses propres circuits en respectant les lois de la gravité. Il combine les blocs de construction pour en faire un parcours riche en actions où les billes atteignent leur cible en s'aidant du magnétisme, de la cinétique et de la gravité. La boîte contient 1 carnet d'exercices, plans de montage, 4 grilles de support, 2 plateformes, 6 billes, 52 blocs de construction,1 bloc 3-en-1, 1 bloc départ, 21 virages, 3 intersections, 2 aiguillages, 1 tourbillon, 1 canon magnétique, 18 rails...

Jeu Légo Fille Le snack du karting LEGO Friends (de 6 à 12 ans) 345 pièces. Le snack est très complet, il contient 1 gril à hamburgers, 1 guichet de commande pour les plats à emporter avec une caisse enregistreuse, 1 table stylée en forme de voiture avec banquette, 1 panneau avec 1 hamburger géant sur le toit, 1 écran géant pour regarder un film au drive-in avec tables d'appoint pratiques à l’extérieur du snack. 2 mini-poupées d’Andréa dans sa combinaison de pilote de course et munie de son casque de protection, et de Dottie, ainsi que la figurine de Pepper l'oiseau

Offerts par Bioviva :

Bioviva Junior, Le Jeu naturellement drôle | 130 défis pour découvrir le monde But du jeu : 3 épreuves, tout en images, inspirées du jeu Bioviva original et adaptées pour les 5 ans et plus. A travers mimes, défis et épreuves de localisation, les plus jeunes découvriront en s’amusant les animaux qui peuplent la Terre et ses lieux emblématiques ! De 2 à 4 joueurs. Dès 5 ans. Fabriqué en France. Contenu : 1 plateau-puzzle, 4 planches « Milieux naturels et Continents », 128 cartes, 4 pions « goutte d’eau », 3 dés en bois, 1 planche d’autocollants, 24 points « Viva », 2 jetons

Le Grand Jeu Bioviva Défis Nature But du jeu : Partez à la rencontre de l’extraordinaire richesse de la faune de notre planète : des animaux parfois répandus, parfois menacés mais toujours surprenants. Misez sur leurs points forts et défiez vos adversaires dans des batailles endiablées, où seuls les plus rapides et les plus malins remporteront la victoire ! Alors, prêts à relever le défi ? De 2 à 6 joueurs. Dès 7 ans. Fabriqué en France. Contenu : 1 plateau « rapidité » – 6 plateaux « continents », 72 cartes « Défis Nature » dont 40 cartes inédites, 1 dé « continents » – 1 dé « aléas », Une soixantaine de cailloux « points de victoire », 1 règle du jeu

Futuroscope de Poitiers

Pass Famille 4 personnes Futuroscope de Poitiers Vivez des expériences inédites et plongez dans l’atmosphère festive et fantastique du Futuroscope ! Planez autour du monde dans l’Extraordinaire Voyage, élue meilleure attraction européenne et amusez-vous dans une atmosphère joyeuse, magnifiée par l’esprit de Noël. Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui vous attend !

Ballotin de 100 gr de Florentin offert par Michel Chatillon Chocolatier à Pleyben Votre chocolatier Michel CHATILLON, face au Calvaire à Pleyben vous fait profiter de ses 50 années d’expérience, Chocolats, Florentins pour les gourmets, pour vos cadeaux, la signature d’un professionnel.

Jeu "Quoridor Junior" Le labyrinthe malin offert par Gigamic Carottes à volonté pour notre ami lapin, lait à gogo pour le mignon chaton... les petits gourmands ont hâte de traverser le champ pour rejoindre leur univers plein de douceurs. Mais zut, des buissons apparaissent et leur barrent le passage : il va falloir s’appliquer à trouver le plus court chemin !

A leur tour les joueurs ont le choix soit de déplacer leur personnage, soit de placer astucieusement un buisson pour ralentir les autres. Qui sera le premier à sortir de ce drôle de labyrinthe ?

Livre Louis Gildas "20 faits divers en Bretagne Chroniques radiophoniques de France Bleu Breizh Izel" Polar. Mais qu’est-ce que le polar sinon une adaptation plus ou moins romanesque, plus ou moins réussie des bons vieux faits-div’. Les pères de tout cela sont Caïn et Abel... Caïn tue Abel assurément pour une peu avouable histoire de fesses. Dans ces 20 faits divers en Bretagne on parle d’histoire comme cela de crimes de sang ou non, de meurtres et d’assassinats. Des affaires qui ont eu pour cadre le Finistère, les Côtes-du-Nord puis d’Armor ou encore le Morbihan, des histoires authentiques ...

Offerts par Le Remue-Méninges Quimper :

Le Remue-méninges Quimper - Laura Pezres

Jeu Clown (4-8 ans) Ravensburger _Chaque joueur reconstitue son clown, en espérant réaliser le plus grand_. Chaque partie du clown (chaussures, pantalon, etc) existe en 6 exemplaires de tailles différentes, portant une constellation entre 1 et 6. Les joueurs jouent les morceaux du clown au dé, étape par étape. Le jeu s'arrête quand tous les joueurs ont un clown complet. Le gagnant est celui qui a le clown le plus grand ! Un classique !

Jeu "De fil en aiguille" Dans ce jeu de déduction, fonctionnant en Brainstorming Coopératif, entrez dans la peau de Braincat, choisissez les indices les plus judicieux à coups de Papattes, et menez la Famille jusqu'à votre Carte-Mystère. Ou bien liez-vous en Famille : Identifiez la Carte-Mystère en éliminant les Fausses Pistes, faites parler votre logique, extrapolez vos idées, suivez votre intuition sur des indices (foutraques) sur des métiers & atelins, des saillies de bistrot et des petites annonces amoureuses surréalistes, 100% authentiques ! Rejouable à l'infini, basé sur le principe du "chaud-froid", De Fil en Aiguille est un jeu convivial aux règles simples et au défi élevé, où la communication créative sont essentielles pour tisser ensemble la victoire sur le fil !

Jeu "Trésor volés" Un pirate du navire "La Malédiction" s'est introduit sur le voilier de Zélie pour lui dérober ses trésors... Une enquête est organisée pour connaître l'identité du pirate, la nature de son butin et l'endroit où il l'a caché ! Un jeu de déduction simple par voie d'élimination d'informations.

Jeu "Brutus" « Prends garde à la chute » avertissait l'esclave à l'empereur paradant dans les rues de Rome. Cela vaut aussi pour vous ! Ne comptez pas que sur la chance pour vous débarrasser de vos cartes avant vos adversaires. Prudence et vilenie seront de la partie pour vaincre vos ennemis.

Jeu "Zig Zag" De gentilles petites créatures ont envahi la terre, et lorsqu’elles se retrouvent par groupe de 4, elles déclenchent chez les humains d’étranges symptômes… Il semblerait que certaines victimes perdent le contrôle de leurs gestes déclenchant chez d’autres des spasmes verbaux : Zig !?! Zag !?! Attention, les patients les plus atteints ont manifesté d’énormes crises de fou rire accompagnées d’un excès de bonne humeur ! Le but de ce jeu est d’arriver à regrouper 4 cartes ayant 1 caractéristique commune (ZIG) ou 2 caractéristiques communes (ZAG). Mais attention, lorsque vous aurez réussi, vous devrez le faire savoir à l'aide d'un signe discret à votre co-équipier, qui sera chargé de l’annoncer à haute voix.

Jeu "Tunhell" est un jeu de cartes épique, fun et familial où chaque joueur est à la tête d'une équipe de nains et va tenter d'amasser plus de richesses que ses adversaires. Alors recrutez, creusez à vos risques et périls et battez-vous !

Jeu "StepLife" Jeu de carte multilingue, traduit directement en 9 langues, il vous permettra de jouer simultanément avec des adversaires de différentes nationalités. Réécrivez votre destin en famille ou entre amis, dans tout les cas, personne ne sera à l‛abri d‛une intempérie. A VOUS DE JOUER VOTRE DESTIN !

Jeu "Tout là-haut" Construisez le plus grand et le plus bel arbre à cabanes de tout le village ! Pour cela, associez vos cartes en fonction de leur couleur ou de leur valeur pour marquer le plus de points. N’oubliez pas de regarder ce que font vos amis et choisissez bien votre carte avant de passer votre main à votre voisin.

Jeu "Folanimos" (4-10 ans) Jeu de rapidité et d'observation sur les animaux. On dispose les 12 tuiles "tête", sous lesquelles on installe au hasard les 12 tuiles "corps". Chaque joueur à son tour retourne une carte "corps" : les joueurs doivent imiter, le plus vite possible, le bruit de l'animal dont la tête est posée au-dessus de la tuile corps correspondante. Le plus rapide gagne la carte tirée. Quand il n'y a plus de carte "corps", on pioche les cartes "tête". Le gagnant est celui qui a remporté le plus grand nombre de cartes. Pour les plus jeunes le jeu peut être utilisé comme un mémo où il faut reconstituer les animaux !

Jeu "Fruit Salad" Jeu d'ambiance où les fruits se mélangent et qui demande mémoire, rapidité et prise de risque. Accessible dès 6 ans, cette salade de fruits est le dessert idéal à partager en famille ou entre amis !

Jeu "PRRRT..." Quelqu'un a lâché un pet. Le but du jeu est de parvenir à faire croire que ce n'est pas soi, mais les autres, et à avoir le moins de points de honte possible. Le jeu se compose de trois types de cartes, et d'une machine à prout qui ne sert pas dans la partie mais fait office d'élément d'ambiance. Les cartes de lieu (en famille, au boulot, en couple, en sortie, dans les transports) définissent, à chaque manche, où se déroule le pet / Les cartes de honte sont numérotées de 1 à 10. Il faut en avoir le moins possible. Les cartes de lieu indiquent à chaque manche combien de cartes de honte seront tirées dans le lieu / Les cartes d'odeur sont numérotées de 0 à 7. À chaque manche, chaque joueur en tire 5 et les garde secrète. Le total indique l'odeur du pet du joueur. Celui qui a le plus... est le responsable du pet !

Jeu "Pick-a-dog" Trouvez les compagnons parfaits pour votre mascotte parmi les cartes sur la table: ils doivent être identiques ou n'avoir qu'une seule différence avec votre dernière carte... Pick a Dog est un jeu frénétique et délirant pour toute la famille. Mélangez-le à Pick a Pig pour jouer jusqu'à 8 joueurs !

Jeu "Keskifé ?" Un pur jeu d'ambiance dans lequel les joueurs vont devoir réaliser une même action. Toutefois parmi eux, certains ne la connaissent pas et devront singer leurs adversaires afin de ne pas être démasqués !

Jeu "Big Bazar" A vos réflexes, prêts ? Partez ! Observez les cartes de même couleur et trouvez en premier la bonne réponse pour les gagner ! Combien de jambes y'a t'il ? Avec quoi ça rime ? Qui est le plus lourd ? Mais attention, les règles évoluent en permanence, c'est le BIG BAZAR !

Jeu "Monkey business" Un premier jeu de risque et de stratégie. Les singes ont laissé échapper tous les animaux du zoo. Ils se sont cachés au fond de la forêt et il faut tous les chercher. Qui en ramènera le plus ? Un jeu de Reiner Knizia. But du jeu : collecter le plus de jetons animaux possible, et gagner des points supplémentaires grâce aux tuiles-bonus.

Calendrier 2019 "Tu peux pas comprendre, t'es pas un chat ! | Editions Larousse

Offerts par Les Editions Larousse :

Coffret "Une année Chat'l'heureuse" contenant 1 mug et un petit carnet de sac

Coffret "Chavourons la vie" contenant 1 mug + 1 gamelle à croquettes + 1 petit livre de recettes

Tableaux de Chats à gratter : 6 illustrations ronronnantes à gratter et à encadrer

Clipboard calendrier 2019 "Tu peux pas comprendre, t'es pas un chat !"

Chat'lendrier 2019 - Mural à spirales

Calendrier 2019 à poser "Tu peux pas comprendre, t'es pas un chat !"

Agenda 2019 "Chattitudes"

Agenda 2019 "Chat s'organise" Jour après jour, le calendrier follement chat !

L'agenda 2019 "Tu peux pas comprendre, t'es pas un chat !" (à spirales)

Phares de France : calendrier perpétuel

Agenda 2019 La Bretagne vue du ciel

Calendrier 2019 Paysages de Bretagne

Agenda Calendrier 2019 Villages de France

Agenda Calendrier 2019 Motos d'exception

Agenda Calendrier 2019 Villages de Bretagne

Agenda Calendrier 2019 France d'autrefois