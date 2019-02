Du 18 au 22/02/19, 1 Séjour insolite dans un train aux Gîtes du Picasso à Lanester à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Les Gîtes du Picasso sont situés près de Lorient à Lanester, derrière l'Auberge du chemin de fer dans un cadre verdoyant entouré d'arbres et de fleurs. Posé sur une voie de chemin de fer, un train entièrement restauré où vous serez plongez dans l'univers du train avec du mobilier authentique...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 22/02/19 avec 1 Coffret cadeau contenant 1 Séjour pour deux personnes aux Gîtes du Picasso à Lanester | Appartement dans un train posé sur une voie de chemin de fer à gagner !

Les Gîtes du Picasso à Lanester

Le séjour pour deux personnes comprend :

une nuit

deux Breizh petits déjeuners en panier ou servis au bar

deux repas gourmands "Orient Express ou Première classe"

validité 6 mois hors juillet/août

LES GÎTES DU PICASSO

Situés près de Lorient à Lanester, derrière l'Auberge du chemin de fer, dans un cadre verdoyant entouré d'arbres et de fleurs, nous avons posé une voie de chemin de fer pour y installer un train que nous avons restauré entièrement.

Chaque appartement possède une chambre avec un grand lit, une salle d'eau avec douche et WC et un coin cuisine avec réfrigérateur, four mixte et plaque de cuisson plus le nécessaire pour préparer votre repas et petit déjeuner. Idéal pour vos séjours professionnels, vos déplacements en famille ou pour vos vacances, vous serez plongez dans l'univers du train avec du mobilier authentique tel que tablettes, banquettes et couchettes de train.

L'Auberge du Chemin de fer vous propose deux nouveaux hébergements insolites suite à l'acquisition de cet autorail le X3876 appelé Picasso pour sa cabine du conducteur surélevée en forme de nez qui caractérisait certains portraits de l'artiste Picasso.

Nous l'avons entièrement démonté pour le mettre aux normes actuelles avec isolation double vitrages électricité et plomberie tout en lui gardant son authenticité après avoir préservé les fenêtres et l'aménagement intérieur : plafonds, portes, mobiliers et cabine du conducteur. Vous disposerez du confort contemporain avec de belles salles d'eau neuves, télévision et connexion wifi gratuite

A votre disposition, une tablette où vous pourrez visionner les films expliquant l'histoire du Picasso, les photos du chantier ainsi que des dessins animés et jeux sur le train pour les enfants. Vous profiterez des services de l'Auberge avec le bar et le restaurant et d'une terrasse privative pour vos repas extérieurs. Enfin vous êtes idéalement situé pour rayonner en Bretagne sud et les propriétaires vous donneront de nombreux conseils pour réussir votre séjour.

Situé à moins de 6 km des plages à 2 pas du centre ville de Lorient et Lanester

Équipements

Divertissement

Internet gratuit WiFi (sans fil)

Restaurant

Parking

Parking sécurisé gratuit sur place

Restauration

Déjeuner

Dîner

Petit déjeuner

Activités et Expériences

Observation d'animaux

Danse

Musées/Galeries d'art

Shopping

Randonnée pédestre