Du 18 au 22/09, 1 séjour à l'Hôtel Restaurant Spa Les Terrasses de Bréhat **** à gagner en jouant au Kouizz Breizh !

Les Terrasses de Bréhat

Petit déjeuner Les Terrasses de Bréhat

Antoine Duléry, parrain de l'hôtel "Les Terrasses de Bréhat" :

Un séjour pour tout ceux qui veulent jeter l'ancre et larguer les amarres, on oublie tout dans un lieu qu'on ne peut oublier

Offrez-vous une escale unique dans un environnement exceptionnel.

Entre mer et nature, l’hôtel des Terrasses de Bréhat bénéficie d’un cadre unique en France, face à l’archipel de Bréhat. La beauté des paysages et les couleurs flamboyantes qui l’accompagnent, ont fait la réputation de notre région. La vision panoramique sur l’archipel de Bréhat, les 35 chambres aux décors recherchés, le restaurant Le 360°, 2 fourchettes au guide Michelin, avec ses formules bistrot le midi et raffinée le soir, les salons et le bar Lounge, l’espace détente avec piscine, hammam, Jacuzzi et Spa, autant d’invitations au bien-être et au dépaysement.

L’hospitalité récompensée : l’hôtel est lauréat du certificat d’excellence 2014 Trip Advisor. Ce certificat récompense l’excellence de service et n’est attribué qu’aux établissements obtenant des excellentes critiques de voyageurs et une note générale minimale de quatre sur cinq. Seuls 10% des établissements répertoriés sur Trip Advisor reçoivent cette récompense.

Festival Les Insulaires 2017

Festival Les Insulaires

RDV DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017 !

Après l’île d’Yeu en 2011, Belle-Île-en-Mer en 2012, Molène et Ouessant en 2013, Hoëdic en 2015, l’île d’Aix en 2016, c’est donc Bréhat qui accueillera le festival Les Insulaires les 29, 30 septembre et 1er octobre 2017. Le festival est ouvert à tous ! L’ensemble des animations proposées (concerts, spectacles, débats, expositions, projections de film…), ainsi que l’accès au village, sont totalement gratuits.

Pour cet évènement unique, les Vedettes de Bréhat se sont associées au festival Les Insulaires.

Emission spéciale France Bleu Breizh Izel en direct du Festival Les Insulaires 2017 le samedi 30 septembre de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 18h00, le Festival des îles du Ponant