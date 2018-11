Du 19 au 23/11, 1 croisière promenade sur la rivière de l'Odet avec les Vedettes de l'Odet à gagner ! Cap ou pas Cap ?

La Croisière promenade sur l’Odet à bord des Vedettes de l’Odet c'est un véritable moment de détente et de découverte à travers les commentaires d’un guide passionné par le patrimoine naturel et maritime de la Cornouaille. Profitez du Black Friday à Bénodet du 19 au 26/11...

BLACK FRIDAY À BÉNODET ! CROISIÈRES ET SÉJOURS JUSQU’À -20% OFFRES EXCLUSIVES VALABLES DU 19 AU 26 NOVEMBRE

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 23/11 avec 1 croisière promenade pour une Famille (2 adultes + 2 enfants) sur la rivière de l'Odet avec les Vedettes de l'Odet à gagner !

Valables pour deux personnes adultes + deux enfants

Validité : saison 2019 (Avril à fin septembre 2019)

La Grande Croisière Promenade Laissez vous enchanter par les couleurs de l’eau. Confortablement installé sur le pont supérieur ou dans le salon intérieur avec sa vue panoramique, laissez-vous guider au fil de l’Odet le temps d’une croisière promenade commentée par un guide passionné à bord des Vedettes de l’Odet.

L’Odet, la Belle Bretonne

Captivante, sauvage, indomptée, un brin mystérieuse, l’Odet mérite bien son titre de « plus jolie rivière de France », décerné par Émile Zola, lui-même, lors d’un séjour en Cornouaille. Et quand on découvre la rivière pour la première fois, on comprend ce que voulait dire l’écrivain. Paysages boisés ponctués de châteaux et manoirs de caractère, véritable bal d’oiseaux de mer et de rivière, ou encore criques oubliées éclatantes de soleil.

Et quand les rives de l’Odet prennent des couleurs rosées c’est plus qu’un spectacle, c’est une féerie de lumières dans ce décor majestueux. Au mois de mai, les rhododendrons sauvages envahissent les berges sur plusieurs mètres de hauteur pour faire place à un violet époustouflant.

Odet - Passagers sur le pont supérieur | Vedettes de l'Odet

En compagnie d’un guide passionné par la région et les traditions bretonnes, la culture locale et les anecdotes historiques n’auront plus de secret pour vous.