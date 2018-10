Niché dans un décor naturel typique du Finistère et de la Bretagne, le domaine a beaucoup de bien-être et de surprises à vous offrir. Qu’il soit perché, caché ou plus classique, l’hébergement insolite est idéal pour faire le bonheur des amoureux, des familles et des enfants. Portes ouvertes le 07/10

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 05/10 avec 1 séjour pour 2 personnes en hébergement insolite au Domaine du Treuscoat à Pleyber Christ à gagner !

Cabane dans les arbres Ben Nevis au Domaine du Treuscoat à Pleyber-Christ

Le séjour pour deux personnes comprend :

1 nuit en cabane dans les arbres Ben Nevis pour 2 adultes (la cabane est interdite aux moins de 12 ans)

les petits déjeuners

accès au Parcabout

valable jusqu'au 04/10/19

Nous avons également une porte ouverte le 7 octobre avec animations équestres, marché à la ferme, petite restauration et rafraîchissements sur place

Cabane dans les arbres en Bretagne - Domaine du Treuscoat

Cabane dans les arbres en Bretagne dans le Finistère

Envie de vous évader du quotidien dans un hébergement insolite en pleine nature ? Votre cabane dans les arbres vous attend en Bretagne dans le Finistère, à la croisée de la Baie de Morlaix et des Monts d’Arrée ! Installée dans un bois classé en zone naturelle, chaque cabane dans les arbres s’intègre parfaitement à la faune environnante, sans la perturber, car aucune d’entre elles n’est connectée aux réseaux d’électricité et d’eau, et toutes sont équipées de toilettes sèches. Pour vous assurer un maximum de confort, elles sont par contre toutes isolées, équipées d’un système de chauffage gaz à combustion sécurisée et d’une électricité (éclairage et port USB) produite à partir d’une pile à combustible (technologie notamment utilisée dans les bateaux de course au large). Dès votre arrivée, grimper dans cet hébergement insolite sera le premier des plaisirs. Une fois la tête dans les étoiles, vous retrouverez vite une âme d’enfant et, si la discrétion est une de vos qualités, vous pourrez même observer le délicieux ballet des animaux peuplant les forêts du Finistère et de Bretagne…