Maison familiale depuis 1952, La Butte a fait peau neuve et se place parmi les plus belles étapes du Finistère. L’hôtel 4****, le spa, les restaurants vous offrent un arrêt gastronomique avec une vue panoramique sur la baie de Goulven

« Le Kouizz Breizh » de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 du lundi au jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 30/03 avec 1 séjour pour deux personnes en demi-pension au Comptoir de La Butte à Plouider à gagner !!

Le Comptoir de La Butte _ Plouider

L’accueil y est chaleureux et le service agréable. Le chef étoilé au Guide Michelin, Nicolas Conraux, partage l’amour du beau et du bon produit à travers un patrimoine culinaire riche et varié, en travaillant les produits locaux au gré des saisons.

Découvrez également Le Comptoir de La Butte, le bistrot et épicerie fine de La Butte ! Les produits frais, bruts, issus de producteurs locaux sont valorisés et magnifiés sur une carte courte pour une cuisine riche en goût et en authenticité. A découvrir absolument le temps d’un déjeuner, d’un goûter, d’un diner, d’un apéritif ou d’un brunch !



Le séjour pour deux personnes comprend :

La nuit en chambre double classique

Les petits déjeuners

L’accès à l'espace bien être

Les dîners 3 plats, hors boissons, au bistrot Le Comptoir de la Butte

La Butte _ Plouider - Cr+®dit photo Pascal Leopold

SÉRÉNITÉ ET BIEN-ÊTRE

Plus qu’un simple hôtel 4 étoiles, la Butte offre aussi les services de son spa, véritable espace de sérénité et de bien-être. Atout majeur de La Butte, le Spa qui répond aux normes du Label « Spas de France » est un espace de détente, chaleureux, lumineux et inspirant. Vous y trouverez une piscine intérieure à débordement, chauffée à 29 °C, un hammam, un sauna et sa douche norvégienne, une douche expérience, une salle de repos, une tisanerie ainsi que cinq cabines de soins. L'équipe de professionnelles du bien-être utilise la gamme des produits Thémaé, à base de thés et d’eau de source.



Espace Bien Être La Butte_Plouider - Cr+®dit photo E Berthier

La chambre double classique

Offrant une vue sur la baie de Goulven, la chambre double classique est équipée d’un grand lit ou de 2 lits jumeaux et comprend une télévision à écran plat, une connexion wifi gratuite et un plateau de courtoisie, coffre fort et téléphone. La salle de bain privative est pourvue d’une baignoire ou d’une douche ainsi que d’un sèche-cheveux. L'hôtel dispose de deux chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite.

La Butte_Plouider | Chambre double classique - Cr+®dit photo Pascal Leopold