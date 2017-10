Du 2 au 6/10, jouez au Kouizz Breizh pour tenter de gagner un vélo électrique !

Cette semaine, France Bleu Breizh Izel et Vélozen vous offrent un magnifique Vélo électrique Gitane Organ e bike Lady 2017 pour des balades faciles !

Le Kouiz Brezih c'est du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00. Pour participer, c'est simple ! Répondez à la question de sélection posée par l'animateur à 10h45.

Soyez le ou la plus rapide à répondre aux questions de Gaël Bizien et Gaël Guéguen pour gagner le cadeau du jour et vous sélectionner pour participer à la finale du vendredi.

En partenariat avec Vélozen, le finaliste aura le plaisir de gagner un Vélo électrique Gitane Organ e bike Lady 2017 d'une valeur de 1199,00 €. Si vous ne gagnez pas ce gros cadeau, vous repartirez avec la station météo France Bleu Breizh Izel

Vélozen

Depuis 2008 Vélozen sélectionnent pour vous les meilleurs modèles des grandes marques de vélos électriques. Chez Vélozen vous pouvez aussi tester librement des vélos électriques très différents, dans l'une des 4 boutiques en Bretagne et Pays de la Loire : Brest, Quimper, Lorient ou La Baule.

CARACTÉRISTIQUES du vélo électrique à gagner :

Autonomie 50 km / 75 km / 100 km

Cadre Aluminium 28 6061 T6

Amortisseur avant SR SunTour

Fourche Suntour CR7V, 28 , 40 mm

Pédalier 38 dents, 170 mm

Jantes Aluminium double paroi

Moyeux moteur E-Going / aluminium 36T

Pneus 700 x 35C, avec bandes réfléchissantes sur flancs

Dérailleur arrière Shimano Altus 7V

Cassette Shimano 7V, 14-28

Manettes Shimano 7V

Selle Spectra City Concept Belle

Tige de selle Aluminium 27,2 x 300 mm

Cintre Aluminium 590 x 25,4 x 26°

Potence Aluminium 80 x 25,4 x 30°

Freins V-brake aluminium

Garde-boue SKS

Porte-bagages Atran, avec batterie intégrée

Eclairage Axa Pico 6V / intégré à la batterie

Tailles 45-50-55 (S-M-L)

Poids 20,90 kg

Coloris Bleu Marina / Blanc

Divers Console Display LED à gauche, avec port USB.

Couvre chaine Axa Mini Flyer et béquille Ajustable