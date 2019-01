Du 21 au 25/01/19, 1 Séjour St Valentin en Gîte Typique du Golfe du Morbihan à Séné à gagner ! Cap ou pas Cap ?

La location "Maison de pêcheur" est une petite maison de pêcheur typique bretonne, construite en 1880, qui a gardé son caractère. La décoration marine, le charme de ses vieilles pierres vous enchanteront. Sa terrasse avec vue sur le golfe vous laissera des souvenirs inoubliables de ce havre de paix.

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 25/01/19 avec 1 Séjour St Valentin pour 2 amoureux en Gîte Typique du Golfe du Morbihan "La Maison de Pêcheur" valable les 16 & 17/02/19 à gagner !

Gîte Typique du Golfe du Morbihan "La Maison de Pêcheur"

Le séjour St Valentin valable les 16 & 17/02/19 comprend 2 jours / 1 nuit pour deux amoureux en gîte classé 3 étoiles avec vélos beach cruiser à disposition pour des balades sur la presqu'île.

Les gîtes sont situés sur la commune de Séné, dans le hameau pittoresque et préservé de Montsarrac, au cœur du parc naturel régional du Golfe du Morbihan

Locations de gîtes typiques au bord du Golfe du Morbihan à Séné

Découvrez nos gîtes typiques à Séné, éco-responsables, classés 3 étoiles et labellisés Valeurs du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Des petites maisons de vacances d'exception confortables, dans un endroit pittoresque et préservé, en bord de mer, et tout proche du centre historique de Vannes.

Appréciez le calme, le confort, la décoration, le charme des vieilles pierres d'antan… et la situation idéale pour des belles balades, à pied ou à vélo, en famille ou entre amis.

Gîtes typiques du Golfe du Morbihan à Séné

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE EN BORD DE MER

Les gîtes en location sauront vous séduire par leur situation en bordure de mer dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, en Bretagne Sud : à quelques minutes d'une base nautique, à proximité de Vannes, à deux pas du passage St Armel et au calme d'un ancien village de marins et de pêcheurs, Montsarrac.

Sur la côte sud de la Bretagne, au cœur du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, sillonné de 110 km de sentiers dont 47 km de sentiers côtiers, le village de Séné jouit d'un climat exceptionnellement doux et ensoleillé tout au long de l'année.

Depuis l'année dernière, nous avons aussi été reconnus comme valeur "Valeurs du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan" pour notre respect environnemental, humain et économique. C'est une belle récompense. L'année prochaine, nous candidaterons pour appartenir au réseau de partenaires de la marque "Bretagne"... En 2019, nous serons aussi sur notre quinzième année d'existence ! Nous prenons toujours le plus grand soin de nos gîtes, afin que nos visiteurs (vacanciers ou professionnels en déplacement sur Vannes) soient bien installés et passent un agréable séjour "chez nous". Nous adorons notre petit coin de paradis au bord de l'eau et prenons le temps d'accueillir avec respect et plaisir, nos hôtes Jean-Philippe et Chrystèle LEVREL