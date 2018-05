"Les fermiers du net" est une initiative locale créée par les agriculteurs "du coin". Leur objectif est de permettre à chacun de consommer local sans avoir à faire le tour des fermes. Jouez et tentez de gagner votre panier garni de bons produits fermiers du coin...

A gagner du 21 au 25/05 à 9h40 et le 26/05 à 10h25

Dans un panier vous trouverez :

une préparation pour des cakes maison fruits rouges, myrtilles ou framboises confectionnée par le moulin Siohan de Coat-Merret (Lanhouarneau-29430)

des palets bretons de la maison Kerys. Elle propose une fabrication artisanale pur beurre. Leurs ingrédients rentrant dans la fabrication de leurs gâteaux sont sélectionnés au plus près de chez nous

un pot de confiture artisanale aux fraises de Plougastel avec une cuisson à l'ancienne en bassine de cuivre.

du pâté de campagne : Pâté de la ferme de Kerbalanec à Pencran

1 Kg de gros sel marin : c'est un sel marin gris alimentaire récolté par Stéphane Guichen et remonté par bateau à la voile depuis son marais salant de Beauvoir-sur-mer

des pâtes : en Bretagne, dans le sud du Morbihan, David le Ruyet élabore des pâtes à la fois novatrices et authentiques à base de blé tendre cultivées sur l'exploitation familiale

Les Fermiers du Net

"Les fermiers du net, une initiative créée par et pour les agriculteurs".

Qui sommes-nous ?

"Les fermiers du net" est une initiative locale créée par les agriculteurs "du coin". En juillet 2014, une association de 10 producteurs lancent "lesfermiersdunet". Leur objectif est de permettre à chacun de consommer local sans avoir à faire le tour des fermes. Ils effectuent donc une vente directe de leurs produits le jeudi et le vendredi dans le magasin à Brest. En consommant leurs produits, les clients assurent à chaque producteur une juste rémunération et plus généralement, ils participent au maintien du tissu économique local.

Aujourd'hui "lesfermiersdunet" totalise 39 producteurs. On trouve dans le magasin : des fruits et légumes de saison, de la viande, du poisson, des produits laitiers, des confitures, des biscuits, des crêpes, des jus de fruits, ...

Comment l’association fonctionne ?

Il est possible de passer commande comme sur un drive en allant sur le site internet www.les-fermiers-du-net.com ou alors le magasin est ouvert le jeudi et le vendredi, l'occasion pour ceux qui n'ont pas passé de commandes de faire leurs courses et de rencontrer les producteurs.

Du 21 au 27 mai nous proposons une action associative dans notre magasin

Le partage et l'entraide sont des valeurs importantes dans cette association. C'est pourquoi, du 21 au 26 mai, les producteurs de l'association les fermiers du net sont heureux de pouvoir apporter leur soutien à l'association Rêves de clowns. Rêves de clowns, unique en Bretagne et reconnue d'utilité publique, fait intervenir ses clowns professionnels dans les établissements de soins de l’ouest de la France. Spécialement formés à la vie et à l'organisation hospitalière, les clowns apportent humour et fantaisie, aidant les enfants à mieux supporter leur passage à l'hôpital.

Ainsi, l'action proposée par les fermiers du net est : une commande faite sur le site internet les-fermiers-du-net.com ou un passage en caisse = 1.50 € reversés à l'association Rêves de clown. Une belle action pour les enfants hospitalisés de Bretagne.

Les Fermiers du Net

Les Fermiers du Net