Ouvert toute l'année, le Gîte d'étape de la Gare de Scrignac situé à mi-distance entre Carhaix et Morlaix accueille des cyclistes de toute l'Europe mais aussi les randonneurs à pied, à cheval et en voiture, repas et fêtes de famille ou entre amis, une halte pertinente et agréable…

Gîte d'étape de la Gare de Scrignac

Petite histoire sur la gare et le train :

La ligne de chemin de fer Morlaix-Carhaix a ouvert aux voyageurs en 1891 et fut fermée en 1967. Jusqu'en 1930, une charrette tirée par 4 chevaux ralliait la gare de Scrignac pour expédier de la chaux (produit dérivé du calcaire et donc de la pierre), vers les terres agricoles du Léon (partie Nord-Ouest de la Bretagne allant de Châteaulin à Lannion). La chaux servait d'engrais et était troquée contre du charbon pour la gare. A l'issue du développement des réseaux routiers en Bretagne, le chemin de fer disparut.

La réaffectation en voie verte :

Le gîte de l'ancienne gare de Scrignac est à mi-distance entre Carhaix et Morlaix (20 kms).

Sur la voie verte n7 Roscoff-Concarneau (150 kms)

Sur la voie verte n1 Roscoff-Nantes (400kms)

Sur le GR380

Et surtout la vélodyssée (1200kms): véloroute qui traverse la Bretagne, longe l'Atlantique et arrive sur la côte basque, jusqu'à Hendaye frontière Espagnole

Il a ouvert ses portes en été 2015, et était anciennement musée de la chasse.

Le gîte :

Ouvert toute l'année, il accueille donc des cyclistes de toute l'Europe mais aussi les randonneurs à pied, à cheval et en voiture, repas et fêtes de famille ou entre amis. Ce gîte appartient à Monts d'Arrée Communauté dont le président est Éric Prigent, et qui regroupe 13 communes: Botmeur, Brasparts, Brennilis, La Feuillée, Loperec, Loqueffret, Saint rivoal, Berrien, Scrignac, Huelgoat, Locmaria Berrien, Plouyé et Bolazec. Capacité de 15 lits répartis sur 6 chambres allant de 2 à 4 lits et chacune d'entre elles a ses propres toilettes et douche. Une chambre au rez de chaussée est équipée pour accueillir des fauteuils roulants. Des équipements pour enfants en bas âge sont aussi à disposition ainsi que des jeux pour toute la famille. Le gîte dispose du Wifi. Une mini épicerie sur place avec des produits locaux (Secret de famille à Châteauneuf du Faou) Soupes, plats cuisinés, dessert. Complété avec la vente de pâtes, riz, boissons diverses et bières local de chez An Alarch à la feuillé. Une belle cuisine commune totalement équipée est à disposition pour cuisiner. Petit déjeuner : Avec les produits du coin (pain de la boulangerie de Berrien, café de La Feuillée, miel de la Miellerie de Huelgoat, confiture des 4 saisons à Huelgoat, thé de l'îlot thé à Plounéour menez etc) Panier pique-nique possible…