« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 28/09 avec 1 séjour en Gîte Kerburu à Lanvéoc à gagner !

Le séjour pour deux personnes comprend :

une nuit en gîte

deux petits déjeuners

deux repas en table d'hôtes

Gîte Kerburu à Lanvéoc

Voici le programme proposé pour votre séjour au gîte table d’hôtes Kerburu

Martine et Gilles vous reçoivent autour de leur table d’hôtes dans une ancienne longère du début du siècle comme à la maison dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un moment privilégié ou vous allez apprécier la décoration champêtre de la table faite avec goût par Martine et le dressage des assiettes et des petits plats cuisinés avec amour par le chef Gilles. Les maîtres des lieux ne sont pas à court d’idées, ils vous proposeront des dîners ou des déjeuners à thèmes, des menus autour d’un seul produit, des accords mets et vins en fonction des saisons. Ils sont aussi ouverts à toute proposition de votre part. Vous pourrez participer au dressage des assiettes et ainsi voler quelques idées et tours de mains pour épater vos invités à votre retour de vacances.

Parc Gîte Kerburu à Lanvéoc

Présentation de la table Kerburu “Gilles & Martine” Martine Kerneïs d’origine Bretonne et Gilles Narbéburu d’origine Basque ont le plaisir de vous accueillir. Gilles concepteur de la Cuisine Mobile, ancien élève de Michel Guérard à Eugénie-les bains et d’Alain Ducasse à Monaco (pour ne citer que les plus connus) a appris les bases du métier pendant une douzaine d’années avant de s’installer, en 1998, dans le Béarn et le Pays Basque, comme chef cuisinier à domicile, traiteur organisateur de réceptions, avec son épouse Martine conjointe collaboratrice qui est devenue une experte dans la décoration de table, l’accueil et l’accompagnement de Gilles au quotidien. Ce couple de passionnés, amoureux de la nature, des belles et bonne choses, et qui aime les partager, a posé ses valises à Lanvéoc presqu’île de Crozon, ville d’origine de Martine, en créant une nouvelle activité sous le nom de KER-BURU.

Table d'hôtes Kerburu à Lanvéoc

Terroir & Chef Gilles et Martine sauront vous faire apprécier et découvrir les délices du terroir Breton, origine de Martine et du terroir Basque, origine de Gilles. Ils vous recevront à leur table d’hôtes, dans une longère du début du siècle, comme à la maison, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ils travaillent essentiellement des produits locaux de saison, issus du terroir breton : légumes, viandes, poisson... en accord avec eux-mêmes, dans une idée de partage et de transmission.

Nous vous proposons deux gîtes à la location "Ker" 3 couchages pouvant accueillir 6 personnes et "Buru" 2 couchages pouvant accueillir 4 personnes, une table d’hôtes sur réservation (produits issus des producteurs de la presqu’île) terre et mer, des cours de cuisine thématique en fonction des saisons, un service traiteur uniquement sur commande

Table d'hôtes Kerburu à Lanvéoc

Cour de cuisine Vous partagerez le savoir-faire de plus de 30 ans de Gilles chef cuisinier. Vous allez vous mettre dans la peau d’un véritable cordon bleu et vous rendre compte que l’on peut faire de la bonne cuisine avec peu de chose. Vous allez pouvoir posé une multitudes de questions prendre des notes, peler, tailler, découper, assaisonner, blanchir, cuire... Vous allez oublier de regarder votre montre et n’avoir qu’une seule envie c’est de passer à la dégustation puis d’y revenir tellement la cuisine est un endroit magique et passionnant ou l’on n’oublie le temps qui passe ! Gilles qui n’est pas un cuisinier tout à fait comme les autres, les jours de grand soleil il vous fera cuisinier en plein air avec sa Cuisine mobile (invention brevetée) maison. Gilles restera à votre écoute après que vous ayez quitté sa cuisine pour des conseils ou des réponses à des questions que vous auriez oublié de lui poser…