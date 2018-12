Du 24 au 28/12, 1 séjour en demi pension au Comptoir de La Butte à Plouider à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Déguster et acheter de bons produits, en imaginant Le Comptoir de la Butte, Solène et Nicolas Conraux ont avant tout voulu créer un nouvel espace qui sorte des codes habituels du bistrot, dans un nouvel esprit, conçu comme une alternative à un restaurant gastronomique, un lieu ouvert à tous...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 28/12 avec 1 séjour pour deux personnes Demi-pension au Comptoir de La Butte à Plouider à gagner !

La Butte à Plouider

Le séjour pour deux personnes comprend :

La nuit en chambre double classique

Les petits déjeuners

L’accès à l'espace bien être

Les dîners 3 plats, hors boissons, au bistrot Le Comptoir de la Butte

Bon cadeau nominatif valable 6 mois à partir de la date d’émission sur réservation, non remboursable, non échangeable et valable selon les disponibilités, hors samedis & hors vacances scolaires (valeur 245€ )

L’ESPRIT DE LA MAISON : Déguster et acheter de bons produits, en imaginant Le Comptoir de la Butte, Solène et Nicolas Conraux ont avant tout voulu créer un nouvel espace qui sorte des codes habituels du bistrot, dans un nouvel esprit, conçu comme une alternative à un restaurant gastronomique ; un lieu ouvert à tous qui soit à la fois beau, gourmand et convivial.Le Comptoir de la Butte est donc devenu une « adresse » à part entière où il est possible de s’inviter pour acheter des produits de grande qualité réservés au circuit de l’épicerie fine, mais également de s’asseoir quelques instants pour déguster soit un des produits trouvé dans l’espace boutique, soit une des suggestions du jour inscrites à la carte. Véritable lieu de vie, Le Comptoir de la Butte, restaurant et épicerie fine, s’anime du soir au matin, pour un pause déjeuner, un achat plaisir ou une pause gourmande et se transforme chaque dimanche en un salon dressé à la gloire du brunch.

LA CARTE COURTE Ce n’est pas un bistrot, pas un snack de luxe non plus : Le Comptoir de la Butte est un nouveau concept de restauration gastronomique qui s’assume pleinement avec une carte courte et de nombreux produits à déguster.Si l’étendue des propositions est presque aussi vaste que la gamme des produits gourmets proposés à la vente, la carte –qui s’inscrit en complément- est courte et changeante au fil des saisons : soupes, salades, plats salés et sucrés, recettes maison et fraîches du jour, assiette de charcuteries, de poissons fumés maison, de fromages et quelques douceurs : tout est préparé en parfaite transparence devant le client qui est libre de composer son repas selon son inspiration. L’équipe en salle se charge naturellement du service et de conseiller les convives dans leur choix.

La Butte à Plouider | Sérinité et détente - Pascal Leopold

SÉRÉNITÉ ET BIEN-ÊTRE Plus qu’un simple hôtel 4 étoiles, la Butte offre aussi les services de son spa, véritable espace de sérénité et de bien-être.Atout majeur de La Butte, le Spa qui répond aux normes du Label « Spas de France » est un espace de détente, chaleureux, lumineux et inspirant. Vous y trouverez une piscine intérieure à débordement, chauffée à 29 °C, un hammam, un sauna et sa douche norvégienne, une douche expérience, une salle de repos, une tisanerie ainsi que cinq cabines de soins. Notre équipe de professionnelles du bien-être utilise la gamme des produits Thémaé, à base de thés et d’eau de source.

UN PAYSAGE AUTHENTIQUE Dans un paysage authentique et magnifique, un décor de carte postale, une nature préservée, La Butte, hôtel 4 étoiles, jouit du cadre d’un coin de Bretagne exceptionnel et en fait profiter ses convives.Au cœur du petit village de Plouider dont elle fait désormais résonner le nom bien au-delà de ses frontières, La Butte, dominant la baie de Goulven, se pose entre terre et mer. Entouré d’éléments naturels qui font le bonheur des visiteurs en quête de petits chemins champêtres, de dunes sauvages et de l’histoire mystérieuse de la Côte des Légendes, l’hôtel est une escale idéale où il fait tout simplement bon de se poser.Pour en savoir plus sur la richesse de la Bretagne, ses paysages, sa culture, son histoire, nous vous invitons à découvrir les alentours…

Chambre Hôtel de La Butte à Plouider - Pascal Leopold

La chambre double/twin CLASSIQUE Offrant une vue sur la baie de Goulven, la chambre double classique est équipée d’un grand lit ou de 2 lits jumeaux et comprend une télévision à écran plat, une connexion WI-FI gratuite et un plateau de courtoisie, coffre fort et téléphone.

La salle de bain privative est pourvue d’une baignoire ou d’une douche ainsi que d’un sèche-cheveux. Notre hôtel dispose de deux chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite.