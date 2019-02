Du 25/02 au 01/03/19, un séjour en famille au gîte "Les Pieds dans l'Herbe" à Rosporden à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Chambres d'Hôtes et Gîtes "Les Pieds dans l'Herbe" à Rosporden

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 01/03/19 avec 1 séjour loisirs en famille (2 adultes + 2 enfants) de 2 jours / 2 nuits avec petits déjeuners et location de vélos "Les Pieds dans l'herbe" à Rosporden à gagner !

Bienvenue aux « Pieds dans l'Herbe » !

Dans le calme de cette ancienne ferme rénovée, vous pourrez vous détendre et partir à la découverte de nombreux sites touristiques aux alentours : Quimper, Concarneau, Pont Aven… Sans oublier la randonnée car nous sommes situés au départ de voie verte, et la pêche en étangs ou rivière à 3 km.

La Famille Bernard, qui pourra vous faire découvrir les traditions bretonnes vous propose 3 gîtes de deux personnes labellisés « Gîtes de France », classés 2 et 3 épis.

Avec 4 vélos mis à disposition : Évasion – Plaisir – Nature – Sport – Balade

Partez à la découverte de la nature finistérienne à vélo, nos deux-roues vous attendent toute l’année pour rayonner sur les voies vertes, randonner à travers les chemins balisés ou sillonner les sentiers côtiers…

Le gîte contient :

cuisine équipée

salon-séjour

salle d’eau

WC

lave linge

chambre avec 1 lit double

TV

jardin

terrasse

barbecue

plancha

table de ping-pong

Les lits seront faits..!

Séjour valable jusqu'au 31/12/2019 sur réservation en fonction des disponibilités