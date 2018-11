Du 26 au 30/11, 1 Séjour Découverte au Relais de Broceliande Hôtel Spa Restaurant à Paimpont à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Ressourcez-vous en toute saison le temps d’un séjour au cœur des Légendes de Brocéliande. Pour votre séjour, Jean-Luc Samson et son équipe vous réserve un accueil chaleureux et des prestations de qualité. Mêlant bien-être, confort et convivialité, cet hôtel de charme dispose d’un Spa...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 30/11 avec 1 Séjour Découverte pour deux personnes au Relais de Broceliande Hôtel Spa Restaurant à Paimpont à gagner !

Ressourcez-vous en toute saison ! Le Relais de Brocéliande au cœur des légendes

Le Relais de Brocéliande - Hôtel**** Restaurant Spa

Le séjour Découverte comprend :

2 nuits en chambre confort

2 menus Armor Argoat (entrée - plat - dessert)

4 petits déjeuners

Accès au SPA (durant le séjour)

Location de vélo à assistance électrique pour 2 en demi-journée

2 entrées à la scénographie "La Porte des Secrets"

Valeur : 450 € pour deux personnes

Le Relais de Brocéliande - Hôtel**** Restaurant Spa

Ressourcez-vous en toute saison le temps d’un séjour au cœur des Légendes de Brocéliande, à Paimpont !

Pour votre séjour en Forêt de Brocéliande, Jean-Luc Samson et son équipe vous réserve un accueil chaleureux et des prestations de qualité.

Un hôtel au cœur de Brocéliande Au cœur de la Forêt de Brocéliande en Bretagne, Le Relais de Brocéliande vous propose un séjour unique au pays des légendes. Mêlant bien-être, confort et convivialité, cet hôtel de charme dispose d’un Spa.

Accueil et bien-être Au milieu de la forêt de Brocéliande, l’hôtel, classé trois étoiles, propose 24 chambres spacieuses et confortables. Situé dans le centre historique du bourg de Paimpont, cette élégante bâtisse en pierre de pays dévoile son charme authentique et sa quiétude à deux pas de l’abbaye et de son étang. Sourire, bonne humeur, gentillesse, disponibilité et discrétion... L’accueil réservé par Jean-Luc Samson et son équipe ne vous laissera jamais indifférent. Faire un séjour en Brocéliande n’est pas un hasard : « Le hasard, c’est la forme que prend Dieu pour passer incognito. » (Jean Cocteau)

Le restaurant du Relais de Brocéliande

Notre Chef vous livre une cuisine du marché composée de produits frais, de saison et mettant en avant les particularités de notre terroir breton. Travailler les produits de saison tient à cœur au chef du restaurant du Relais de Brocéliande. Il fait le choix de travailler de plus en plus avec des producteurs locaux pour respecter les rythmes de la Nature et ce qu’elle a à offrir. Cela permet de laisser libre cours a son imagination sachant qu’il n’y a pas une semaine qui se ressemble lors des livraisons. Son travail des légumes est raffiné, ses cuissons maîtrisées, ses bouillions et jus délicatement parfumés. Proposer une cuisine savoureuse et généreuse et faire plaisir au plus grand nombre sont les leitmotiv quotidiens du chef. Ses recettes équilibrées participent au bien-être que vous trouverez au Relais de Brocéliande, le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, d’un séjour dans notre hôte ou d’une pause ressourcement dans notre Spa Brocéliande.

Restaurant fermé le dimanche midi et soir

Le Relais de Brocéliande - Hôtel**** Restaurant Spa

Au cœur de la plus mythique des forêts est née « Brocéliande, la Porte des Secrets »

Abritée dans les anciennes dépendances de la prestigieuse Abbaye de Paimpont, cette expérience scénographique et émotionnelle unique en Bretagne vous ouvre ses portes.