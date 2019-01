Du 28/01 au 01/02/19, une Crêpière Krampouz "BILLIG" à gagner à l’occasion de la Chandeleur ! Cap ou pas Cap ?

Inventeur de la « Billig », la crêpière traditionnelle Bretonne, Krampouz vous propose une large gamme de crêpières électriques et de crêpières gaz pour réaliser très facilement vos crêpes en famille ou entre amis. Profitez d’un matériel de qualité issu du milieu professionnel.

Crêpière Billig

Destinée à un usage familial, cette crêpière traditionnelle conçue sur la base de nos matériels professionnels a participé depuis plus de 30 ans à la réputation de Krampouz.

Crêpière Krampouz "Billig"

Détails sur le produit :

Avantages de la Billig :

Puissante

Robuste

Qualité professionnelle

Accessoires inclus :

Une spatule en bois

Un râteau en bois

Caractéristiques techniques :

Châssis en acier

Plaque en fonte d'acier usinée certifiée contact alimentaire

Thermostat réglable

Témoin de chauffe

Le 2 février, c’est la Chandeleur, appelée aussi la Fête des Chandelles. Tous les ans, la tradition veut que l’on cuisine plein de délicieuses crêpes à déguster avec famille et copains.

CHANDELEUR : COMMENT CHOISIR MON ACCESSOIRE POUR CRÊPIÈRE ?

Chaque année, la Chandeleur arrive comme une bonne surprise : on est impatient de faire chauffer la crêpière, de tester sa recette de crêpes et de régaler la maison ! Voici un petit guide pratique pour vous aider à choisir les bons accessoires pour réussir vos crêpes. Comment choisir la taille de la louche, quel râteau à crêpe et quelle spatule correspondent à ma crêpière… On vous dit tout.

Bien choisir son matériau Certains accessoires pour crêpières existent en bois et en inox.

Vous ne savez pas quel matériau privilégier pour votre utilisation ? Voici les différentes caractéristiques :

Accessoires pour crêpières en inox : ► Matériau réglementaire en cuisine professionnelle, l’inox est reconnu pour ses qualités hygiéniques.

Accessoires pour crêpières en bois : ► Le bois est un matériau traditionnel. Le bois de buis est connu pour être plus résistant et plus lisse que le bois de hêtre, qui convient lui à un usage occasionnel.

Comment choisir son râteau à crêpes

Râteau rond ou râteau plat ?

► Le rozell rond est conseillé pour les débutants car il est plus facile à manier.

► Le rozell plat est l’outil traditionnel utilisé par les crêpiers bretons. Il permet d’obtenir des crêpes très fines. La technique d’étalement de la pâte sur la crêpière ne sera pas la même selon le râteau choisi. Pour vous aider, regardez notre vidéo « Les différentes techniques d’étalement ».

Quelle taille de râteau choisir ? Le choix de la taille du râteau à crêpe est fonction du diamètre de la plaque de votre crêpière. Un râteau à la bonne taille, c’est un mouvement facile et de belles crêpes maisons assurées après quelques essais !

Plus la plaque est grande, plus le rozell doit être large : VOIR LES ROZELLS

Bien choisir sa spatule à crêpes

Quelle longueur de spatule ? Tout comme le râteau, la spatule à crêpes existe en différentes tailles pour s’adapter aux diamètres des crêpières et des crêpes. Une spatule à la bonne taille, c’est une crêpe retournée en un tour de main ! VOIR LES SPATULES A CRÊPES

Bien choisir sa louche inox

Quelle type de louche ? Louche monobloc, louche soudée : Quézako ?

► Comme son nom l’indique, la louche monobloc Krampouz est constituée d’un seul bloc. Très hygiénique et facile à nettoyer, c’est un modèle plébiscité par les professionnels.

► La louche soudée est elle constituée de deux blocs, soudés entre eux à l’extrémité du manche. Elle convient d’avantage à un usage familial. Quelle contenance ? Retenez deux critères pour choisir la louche adaptée : le diamètre de la crêpière et le type de crêpes que vous souhaitez réaliser. En effet, la pâte à crêpes de blé noir est plus épaisse que la pâte froment : la contenance de la louche doit donc être plus importante. VOIR LES LOUCHES POUR CRÊPIÈRES