Du 28 au 31 juillet, la Grande Sainte-Anne à Bricquebec

C'est un rendez-vous incontournable à Bricquebec, le dernier week-end de juillet, la fête de la Sainte-Anne attire des milliers de personnes.

Chaque été pendant 4 jours, les rues de Bricquebec sont en fête. Musiciens, rôtisseurs, coureurs cyclistes, et forains sont au rendez-vous de l'une des plus grandes fêtes traditionnelles estivales du département de la Manche. Un partenariat France Bleu Cotentin.

Vendredi 28 juillet

A partir de 23h, salle Jean Eliard, bal disco gratuit.

Samedi 29 juillet

France Bleu Cotentin en direct, face à la mairie. Aurore Le Helloco recevra de nombreux invités entre 11h et 12h30. Dès 10h45 aubade en ville avec 3 groupes. A partir de midi, course cycliste. Départ route de Portbail, les coureurs feront 15 tours, soit 112 km. A 16h, réception officielle place de la Mairie. A 21h, grande soirée spectacle salle Jean Eliard. Entrée 15 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation auprès des offices de tourisme de Valognes et Bricquebec. A partir de minuit, bal gratuit.

Dimanche 30 juillet

Messe solennelle à 10h30 avec la participation des "Persévérants". A partir de 11h, aubades en ville avec des groupes de Martinique, Brésil, Slovénie, Italie, Allemagne. et à partir de 15h, défilé parade. Départ de la rue Maréchal Bertrand. A 23h30, feu d'artifice pyromusical tiré du donjon.

Lundi 31 juillet

Marché de la Sainte-Anne. Tarif réduit sur la fête foraine.

Pendant les 4 jours, grande fête foraine, restauration, rôtisseurs