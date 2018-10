Idéalement situé en plein cœur du Massif des Aravis, le Village Vacances Le Savoy vous accueille tout au long de l'année au Grand Bornand. Vous passerez les fêtes de fin d'année en montagne : une semaine sur la période de votre choix : Réveillon de Noël ou Réveillon du Nouvel An ! A vous de jouer...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 02/11 avec 1 Séjour d'une semaine pour deux personnes au Village Vacances Le Savoy au Grand Bornand avec Avel (Association Vacances Evasion Loisirs) à gagner !

Chaîne Aravis | Grand Bornand

Le Séjour d'une semaine pour deux personnes au Village Vacances Le Savoy au Grand Bornand avec Avel (Association Vacances Evasion Loisirs) comprend :

Transport en avion Aller / Retour : Brest - Lyon puis Lyon - Brest

Prise en charge du trajet en navette : Aéroport de Lyon - Le Grand Bornand puis Le Grand Bornand - Aéroport de Lyon

Période du séjour au choix : Réveillon de Noël, du 22/12 au 29/12/18 ou Réveillon du Nouvel An, du 29/12/18 au 05/01/19

Hébergement en chambre avec lit pour deux personnes

Pension complète, repas du réveillon inclus -

Les prestations hors Le Savoy ne sont pas comprises : pas de prise en charge des forfaits remontées mécaniques ni matériels de ski

Le Grand Bornand

BIENVENUE AU SAVOY

Le Village Vacances Le Savoy vous accueille tout au long de l'année au Grand Bornand. Idéalement situé en plein cœur du Massif des Aravis, en Haute-Savoie, le Grand-Bornand offre le meilleur des Alpes. C’est bien sûr une station touristique, l’été comme l’hiver, mais aussi un véritable village de charme qui vit toute l’année. Dernier rempart naturel avant le Mont-Blanc, le massif des Aravis déploie ses 2750 mètres de la pointe Percée.

Venir au Village Vacances le Savoy, c'est profiter des paysages lumineux et d'un patrimoine préservé. En venant chez nous, vous choisissez un confort simple et chaleureux, une ambiance conviviale où l'on partage les joies du ski et de la randonnée. Parce que l’accueil et l’hospitalité sont les maîtres-mots de vacances réussies, notre équipe est disponible et attentive et n’a qu’une idée en tête : vous satisfaire. N’hésitez pas à nous solliciter. Le dimanche, un pot d’accueil est organisé, c’est l’occasion pour nous de vous présenter le programme de la semaine ainsi que notre équipe. L’accueil vous reçoit tous les jours de 9h à 12h et de 17h à 19h pour répondre à toutes vos demandes

L'HÉBERGEMENT

Le Village Vacances est construit sur la base 2 bâtiments de chacun 3 étages (intérieur style chalet), dont 1 bâtiment avec ascenseur. Chacune des 54 chambres dispose d’un wc et d’une salle de bains ou d’une salle d’eau. La plupart des chambres dispose d'un balcon avec vue sur les Aravis - 22 chambres de 2 / 3 personnes - 30 chambres familiales de 4 / 6 personnes. En hiver, vous disposerez de la grande salle de restauration avec une vue panoramique sur la Chaîne des Aravis. En début de soirée, nos bénévoles vous accueilleront au bar, ou vous pourrez prendre un café sur la terrasse. Le Village Vacances dispose aussi d'une salle TV et d'une salle d'animation pour les spectacles et les soirées. L’appartement au troisième étage du Savoy II permet d’accueillir jusqu’à 12 personnes en pension complète. Il dispose de quatre chambres (2 avec un lit de 120, 1 avec 2 lits de 90, 1 avec trois lits de 90, une « cabine » une personne, et un canapé-lit dans le salon). Les chambres sont complétées avec un grand espace de vie comprenant un salon et une salle à manger, d’un balcon avec une vue imprenable sur les Aravis et d’une terrasse extérieure.

A votre disposition dans le Village Vacances :

une salle tv, la presse régionale et sportive, un bar, une salle de jeux (baby-foot, table de ping-pong) et une salle d’animation

tous les vendredis, une vente de produits régionaux (Reblochon, Tomme, Génépi…) est organisée avec un agriculteur de la région

un box à ski disponible dans le bâtiment ainsi qu'un box sur les pistes pour vous éviter de redescendre chaque soir votre matériel

la navette du Grand-Bornand est gratuite, il vous suffit de présenter votre carte d’hôte qui vous sera remise à votre arrivée par la direction

.

LA RESTAURATION

Le restaurant vous accueille dans une décoration chaleureuse. Sa vue sur le massif des Aravis permet de se sentir tout de suite en vacances. Le chef et son équipe vous propose une cuisine familiale et traditionnelle : le petit déjeuner sous forme de buffet, les déjeuners et les dîners composés d’un buffet d’entrées, d'un plat puis d'un choix de fromages de la région et de desserts. Tout au long de la semaine, vous aurez l’occasion de goûter à des spécialités de la région (Tartiflette, Fondue savoyarde…). Le midi, vous aurez le choix entre : déjeuner sur place ou confectionner votre pique-nique, afin de le déguster dans notre salle d’altitude (sur les pistes). Vous y gagnerez un café bien mérité ! Tous les repas sont accompagnés de vin à discrétion.

Le Savoy | Salle du Restaurant

Le domaine Grand-Bornand : 90 kilomètres répartis en 42 pistes autour du Mont Lachat (12 vertes, 14 bleues, 13 rouges et 3 noires,) agrémenté d’un snowpark et d’un stade de compétition...