Du 3 au 11 juin 2017 78 ème Foire Exposition de Picardie Avec France Bleu Picardie

La Foire Exposition de Picardie invite ses visiteurs à la découverte du sport à travers des démonstrations, des expositions mais aussi des animations à ne manquer sous aucun prétexte !

- mégacité

La Foire Exposition de Picardie, c’est aussi 9 jours de rencontres, de découvertes et de festivités dans un parc de 20 000 m², 40 000 visiteurs, 280 exposants et plus d’une vingtaine d’animations. La Foire Exposition de Picardie est votre rendez-vous annuel incontournable, il demeure le plus gros événement économique et commercial de Picardie.

© Radio France - Laurent Genvo

Comme Chaque Année.... France Bleu Picardie vous y attend!

© Radio France - didier D'Huille

Venez Tous les jours de 10h00 à 18h00 venez jouer sur la borne à cadeaux et gagner des lunettes, des montres, des casquettes, des stylos, des tee-shirt et plein d’autres surprises

Lundi 5 juin / 16h00-19h00 Emission en direct avec de 18h00-19h00 La dernière tribune de la saison... venez rejoindre Matthieu Dubrulle!

© Maxppp - FRED HASLIN

tribune spéciale Ligue 1

Mardi 6 juin / venez assister de 13h00 à 16h00 à l’enregistrement « T’es de min coin » venez faire un tchio bec à François Morvan et Françoise Desmaret!

© Radio France - Grégory Choquené

La Foire Exposition d'Amiens c'est aussi la présence de l'OURS NOIR!

Alors nous vous attendons de pied (de cochon de l'ours de noir bien sûr) ferme!