Du 3 au 5 mars 2017, les Hauts-de-France font leurs bagages pour la grand-messe du tourisme TOURISSIMA

Pour cette 29e édition, vous découvrirez des destinations tendances ou émergentes, des bons plans, des hébergements hors du commun, de nouvelles activités de loisirs…du bassin méditerranéen aux confins de l'Afrique, des Caraïbes ou l'Asie, Tourissima satisfaire tous les goûts et tous les budgets.

Du conseil à la construction de voyages sur mesure, les experts présents sur Tourissima – offices de tourisme, tour-opérateurs, agences de voyages, distributeurs, hébergeurs, transporteurs, prestataires de services… – seront à votre disposition. A l’heure des commandes de séjours sur le net, ces échanges personnalisés seront d’autant plus appréciés par les futurs voyageurs qui pourront prendre leur décision en toute sérénité.

Les espaces thématiques faciliteront les recherches sur la ou les destinations qui vous intéressent ainsi que sur les nombreuses activités de loisirs : Camping ; City break & festivals ; Le coin des bloggeurs ; Espace Hauts de France ; Village Belge.

_ Camping Le camping demeure une des pratiques touristiques privilégiées par les Français. Chacun peut en effet y trouver son compte : du petit camping en bord de rivière à ceux, plus équipés, bénéficiant d'équipements de loisirs et dédiés principalement aux familles. Tourissima proposera cette année de nouvelles offres de destinations et d'hébergements partout en France pour des séjours nature et conviviaux tels que : le camping club le Ruou (Var), mais aussi Eyrieux Camping (Ardèche), Camping Les Dinosaures (Vendée), La Plaine Tonique (Ain)…

_ City break & festivals Les festivals, concerts, expositions, grands événements sportifs ou tout simplement les week-ends prolongés sont souvent l’occasion de découvrir une capitale européenne ou une grande métropole.

Tourissima réunira agences de voyages, offices de tourisme et distributeurs offrant un large choix de destinations pour couper avec le rythme effréné du quotidien, s’imprégner d’une autre culture et vivre une parenthèse salvatrice. Les visiteurs pourront également s'informer auprès de l'aéroport de Lille pour découvrir les nouvelles destinations qui relieront Lille aux villes européennes.

