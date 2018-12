Du 31/12 au 04/01, 1 séjour au Camping du Letty et Pandaventure Parc de loisirs indoor pour toute la famille à gagner !

Bienvenue au Letty, votre camping Bénodet classé 4 étoiles situé en bord de plage et face à l’archipel des Glénan et bienvenue sur l’île de PandAventure Park ! Un parc de loisirs en intérieur à Bénodet dans le Finistère (29) qui séduira petits et grands...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 04/01/19 avec 1 séjour de 3 jours pour une famille de quatre personnes au Camping du Lettyet Pandaventure Parc de loisirs indoor pour toute la famille à Bénodet à gagner !

Le séjour de 3 jours pour une famille de 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) comprend :

un bel emplacement au Camping du Letty à Bénodet (prévoir sa tente ou le camping-car ou la caravane)

les entrées au Parc Pandaventure à Bénodet

accès à l'espace bien-être pour toute la famille (sauna, hammam et jacuzzi privatif)

10 mn d'un jeu virtuel au choix pour chaque membre de la famille au Parc Pandaventure

hors repas, hors boissons

validité : entre le 20/06 et le 15/07/19 (basse saison)

Pandaventure, Parc de Loisirs Indoor à Bénodet

Bienvenue sur l’île de PandAventure Park ! Un parc de loisirs en intérieur à Bénodet dans le Finistère (29) qui séduira petits et grands.

Vos bambins s’amuseront comme des petits fous dans cette plaine de jeux magnifiquement décorée sur le thème de la jungle tropicale. Parfaitement adapté aux enfants et aux adolescents, PandAventure Park vous invite à passer des moments féeriques et magiques dans le sud du Finistère ! En pleine jungle tropicale, vos enfants partiront à l’aventure ! Venez vous amuser à conduire un bolide électrique, à jouer dans les montagnes de l’île ou à les survoler en hélicoptère à 5m50 de haut !

Une aventure virtuelle vous attend également. Découvrez en famille ou entre amis nos simulateurs de conduite et nos harnais qui vous permettront de vivre des expériences uniques en réalité virtuelle. La VR room est accessible à partir de 8 ans.

Pandaventure, Parc de Loisirs Indoor à Bénodet

PandAventure Park est aussi l’endroit idéal pour fêter un anniversaire en famille ou entre amis

Nos cabanes privatives et nos espaces Anniversaires vous permettront de faire la fête en toute tranquillité et de profiter de vos jeux préférés (plaine de jeux ou VR room)

Différence formules sont à votre disposition Afin de prendre des forces pour affronter cette jungle ou pour vous requinquer après votre expédition, le restaurant L’Arbre au Trésor vous proposera différentes spécialités pour vos repas ainsi que des goûters pour les petits creux ! Le restaurant L’Arbre au Trésor étant indépendant du parc de loisirs, vous pouvez venir vous restaurer sans aller au parc ou passer un moment de détente dans un cadre reposant et verdoyant pendant que vos enfants s’amusent.

Pandaventure, Parc de Loisirs Indoor à Bénodet

Un spa avec hammam, sauna et jacuzzis privatifs au camping du Letty : Profitez de vos vacances au camping du Letty pour oublier le stress du quotidien ! Pour cela, rien de mieux qu’un passage par l’espace bien-être du domaine. Avec ses bains à bulles privatifs, son hammam, son sauna, cet espace ne pourra que vous faire du bien ! Et en plus, si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier d’un modelage de votre choix dispensé par les mains expertes d’une masseuse diplômée ! Faites-vous du bien pendant vos vacances à Bénodet. En couple ou entre amis, évadez-vous dans le spa – espace bien-être de notre camping à Bénodet. Profitez des jacuzzis privatifs aux ambiances exotiques pour vous détendre. Pour prolonger votre voyage sensoriel, un hammam, des saunas et une salle de modelage sont également à votre disposition. Evadez-vous dans deux univers totalement différents en toute intimité. Choisissez votre ambiance et profitez d’un bain relaxant dans une eau chauffée à 35°C.

Nos bains à bulles aux larges dimensions vous procurent de véritables bienfaits thérapeutiques. Seul(e), avec votre moitié ou avec vos amis, profitez de l’espace bien-être comme vous le voulez. Lorsque vous entrez, l’espace est entièrement privatisé pendant 35 minutes pour vous permettre de mieux vous détendre et vous relaxer !

Camping du Letty Bénodet | Espace bien être

Le Letty, camping à Bénodet en Bretagne Bienvenue sur le site officiel du camping du Letty, à Bénodet. Classé 4 étoiles, notre établissement vous invite à venir passer d’inoubliables vacances sur la Riviera Bretonne, en face de l’Archipel des Glénan et au bord de la magnifique Mer Blanche. Véritable petit coin de paradis, notre camping dispose d’un accès direct à la plage du Letty, l’une des plus belles du Sud Finistère. Sur place, plongez dans l’eau turquoise de notre parc aquatique, appréciez son ambiance tropicale et passez par notre espace spa & bien-être pour vous détendre… Des vacances de rêve vous attendent au sein de notre camping de Bénodet !

Parc aquatique Camping du Letty Bénodet

LE CAMPING EST OUVERT DU 20 JUIN AU 4 SEPTEMBRE