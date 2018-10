Du 12 au 14 octobre, les Aventuriers de la mer reprennent leurs quartiers à la Cité de la Voile Eric Tabarly. Une troisième édition qui s’annonce toujours aussi riches en rencontres et en découvertes avec des Aventuriers de tout horizon maritime. A cette occasion, une BREIZHBOX® Orange à gagner !

BREIZHBOX®

" Cap ou pas Cap ? " c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 12 octobre avec 1 Coffret Breizhbox® Orange pour 1 séjour 2 jours/1 nuit avec petits déjeuners pour 2 personnes en Pays de Lorient :

Séjour au choix parmi une sélection de 84 week-ends et courts séjours à consommer en duo : activités, visites, croisières,spectacles, gastronomie...

Découvrez les coffrets cadeaux Breizhbox® de Lorient Bretagne Sud Tourisme : Au total, les quatre Breizhbox® proposent plus de 270 offres de week-ends et courts séjours, sans compter toutes les possibilités de sur-mesure ! Le tout à partir de 19 euros par jour et par personne. Imbattable ! Budget serré ou généreux, à deux, entre copains, avec les enfants ou simple plaisir d’offrir… La diversité de l’offre Breizhbox® est telle que chacun y trouvera forcement son bonheur. Ces quelques exemples devraient déjà vous mettre l’eau à la bouche ! Parmi les nouveautés 2018 : baptême de sirène, randonnée palmée, balnéo, spa, cryothérapie, wake-board, match du CEP basket-ball, bowling, casino, cours de chant, hula-hoop, coaching sportif... Et bien-sûr, toujours… De l’inattendu ! : nuit en yourte ou en roulotte, cabane dans les arbres, mettre les voiles, balades en tjalk, dormir dans un train... Sports & randonnées : stand-up paddle, quad, kayak, catamaran, plongée, marche aquatique, accrobranche... Bien-être & gastronomie : restaurants gastronomiques, dégustations, œnologie, cryothérapie, massages... Loisirs, visites & spectacles : concerts « bretons », visites du port de pêche de Lorient et de l’ancienne base de sous-marins (sous-marin Flore, musée sous-marin, Cité de la voile, Pôle course au large…), match des Merlus, village-musée de Poul-Fétan, shows équestres au haras, croisière sur Groix... De plus, détendez-vous, on s’occupe de tout ! L’Office de Tourisme gère les réservations de A à Z, une méthode qui permet à la Breizhbox® de se démarquer avec un fort taux de consommation (80%) et un taux de satisfaction de 95%

Le cadeau du jour : le beau livre "Escales au bout du monde, Les Terres australes et antarctiques françaises" de Stéphanie Légeron et Bruno Marie offert par Scapêche - Comata.

"Escales au bout du monde, Les Terres australes et antarctiques françaises" de Stéphanie Légeron et Bruno Marie

448 pages, plus de 1 200 photographies, 65 portraits et témoignages, un récit de voyage comme fil conducteur, des textes d histoire, des fiches sur la faune et la flore... Préfacé par Nicolas Hulot, Escales au bout du monde est le premier beau livre présentant l'ensemble des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Aux antipodes des sentiers battus, les TAAF appartiennent à un monde caché, aux derniers sanctuaires quasi originels de la planète. Elles se composent d'îles et archipels disséminés dans l'océan Indien îles Éparses, archipels de Crozet, de Kerguelen, îles Saint-Paul et Amsterdam et de la Terre Adélie, sur le continent antarctique. "Dans cet ouvrage inédit, fruit de deux ans de préparation et six mois de reportages, nous vous emmenons à la découverte de l'outre-mer le plus sauvage de France où, en l'absence de population sédentaire, notre pays assure une présence logistique, scientifique ou militaire permanente."

Les Aventuriers de la Mer du 12 au 14/10/18 à la Cité de la Voile à Lorient

Du 12 au 14 octobre, les Aventuriers de la mer reprennent leurs quartiers à la Cité de la Voile Eric Tabarly. Une troisième édition qui s’annonce toujours aussi riches en rencontres et en découvertes avec des Aventuriers de tout horizon maritime.

Demandez le programme ! A télécharger ici

Explorer, innover et enchanter le monde : à la rencontre des Aventuriers du XXIe siècle !

Les plastiques en mer, les terres australes et antarctiques françaises, les imaginaires maritimes, les nouveaux explorateurs entre innovations et défense des écosystèmes… seront à l’honneur, en privilégiant toujours la transversalité et la variété des points de vue.

Plus d’une vingtaine d’intervenants sont à nouveau réunis pour échanger et débattre.

Le Tremplin de l’Initiative Maritime – Prix Fondation de la Mer permettra, pour sa part, de donner le coup de pouce à de nouvelles aventures.

Projections : une troisième édition qui fait la part belle aux images

Grâce aux collaborations avec le Festival Pêcheurs du Monde et J’ai vu Un documentaire, trois soirées cinéma inviteront aux voyages et à la réflexion.

Les rêves réalisés de l’Equipage du Flores qui ont bravé le détroit de Drake, à l’extrême sud de l’Amérique Latine (« On a marché sur la banquise »). Le rêve de Nikolay, qui construit son bateau sous un régime roumain dictatorial. Mais aussi la nécessaire lutte pour l'environnement en respect avec les peuples autochtones avec « Inuk en colère ».

Et pour la première année, une salle de projections sera dédiée aux documentaires des Aventuriers présents : Nomade des mers, Lost in the Swell, Les Marguerites, Djelali, Pêcheurs de Bretagne, Phares et Cinéma, Sea cleaners, Explore, Festival Pêcheurs du Monde ...

Temps forts sur les pontons : la goélette Belle Poule pour la première fois à la Cité de la Voile Eric Tabarly.

Pour la première fois, le ponton de la Cité de la Voile Eric Tabarly accueillera la Belle Poule, magnifique goélette, navire amiral de la Marine nationale… sur laquelle un certain Eric Tabarly embarqua en 1958, à son arrivée à l’Ecole Navale.

Seront également présents : Biche, dundee thonier, Dejlali, ketch du collectif d’artistes Djelali Tricks de retour du Groenland, Trifon, lévrier des mers de retour des Lofoten, La Grande ourse, bateau-atelier de Gildas Flahaut…

Apprendre / A prendre la mer

Quoi de mieux que le pont d’un bateau pour appréhender l’univers maritime ?

Organisé en collaboration avec la Fête de la Science, plusieurs ateliers sont proposés aux écoles, du primaire au lycée : du monde de la pêche avec la visite du Biche aux savoir-faire de la Marine nationale avec la visite de la Belle-Poule. Le fonds de dotation Explore accueillera également des classes pour leur faire découvrir, au choix, les low-tech, les drônes, la biodiversité ou encore les bio matériaux.

Sur 3 jours, un programme riche en animations, expositions et spectacles.

Au-delà des temps forts, les Aventuriers de la Mer proposent des ateliers pour enfants autour des imaginaires maritimes, des expositions, des animations…..

Rendez-vous du 12 au 14 octobre à La Cité de la Voile Eric Tabarly !