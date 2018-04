France Bleu Breizh Izel et La Demeure Océane à Portsall vous offrent 1 séjour pour deux personnes en chambre d'hôtes avec petits déjeuners. Tentez votre chance ! Vous serez en plein cœur du Finistère pour un séjour à proximité de la mer, à 20 min de Brest et à proximité des îles Ouessant et Molène

« Le Kouizz Breizh » de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 du lundi au jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 13/04 avec 1 séjour pour deux personnes en chambre d'hôtes avec petits déjeuners à La Demeure Océane à Portsall à gagner !!

Le séjour pour deux personnes à La Demeure Océane comprend :

une nuit en chambres d'hôtes

deux petits déjeuners

La Demeure Océane _ Portsall

Venez séjourner au sein de la maison d'hôtes bretonne, La Demeure Océane composée de 5 belles chambres. Vous serez en plein cœur du Finistère pour un séjour à proximité de la mer. De plus, vous serez situés à 20 min de Brest et à proximité des îles Ouessant et Molène.

Cette maison de maître date du 19 ème siècle et bénéficie d'un cadre exceptionnel. Placée sur la côte des légendes et aux portes du parc marin d'Iroise, vous pourrez ainsi découvrir les richesses de la Bretagne et faire des balades à proximité des côtes ou vous rendre sur l'une des plages de la région.

Chambre côté jardin_La Demeure Océane à Portsall

Nous vous proposons cinq chambres dont 4 ont une vue directement sur le petit port de Portsall et l'océan. Décorées avec goût et raffinement, elles sont équipées d'un lit double, d'une salle de bain avec des WC privés. Le matin, un petit-déjeuner vous sera servi dans la salle à manger à moins que vous préfériez notre grande véranda.

Côté tourisme, vous pourrez vous rendre sur l'une des nombreuses plages du littoral, faire des balades sur l'un des sentiers de randonnées, découvrir les abers et bien-sûr vous rendre sur l'une des îles à proximité telles que l'île de Ouessant ou de Molène et pourquoi pas les deux !

Bienvenue à La Demeure Océane !

Activités autour de Portsall :

Plages / Iles Ouessant et Molène / Phares / Randonnée / GR34 / Vélo / Plongée / Voile / Canoë / Golf / Equitation

Amis de la Bretagne, quelle que soit votre fibre, toutes les distractions vous attendent ! Vous pourrez marcher sur les sentiers côtiers, lézarder sur nos plages de sable fin, ou glisser sur l'eau et dans les airs. Variez les plaisirs: optez pour une visite des phares, dont le phare de L’ÎLE VIERGE, le plus haut du monde, vous fera découvrir un panorama exceptionnel. Pour les amateurs de plongée, L'AMOCO CADIZ est à quelques encablures, la plus grande épave de toute la côte bretonne. Enfin, nous vous recommandons vivement une excursion inoubliable vers l'archipel de MOLÈNE, à bord d'un bateau semi-rigide de 12 places. Munissez-vous de vos appareils photos et scrutez les flots à la recherche des grands dauphins, phoques et oiseaux rares du PARC MARIN D'IROISE. Vous pourrez faire cette formidable excursion en compagnie des pilotes passionnés de nature. Le Finistère est définitivement idéal pour le tourisme, vos vacances seront réussies !

Le cadeau du jour :

De lundi à jeudi, les 4 sélectionnés de la semaine participant à la finale de vendredi repartiront chacun avec le DVD Amoco - Documentaire

Le 16 mars 1978, l'Amoco Cadiz, drossé sur les récifs de Portsall, vomissait 230 000 tonnes de pétrole brut et provoquait la plus grande catastrophe écologique du XXeme siècle. 40 ans plus tard, retour sur la scène du crime, rencontre avec les témoins de l'époque et par trente mètres de fond, visite à l'assassin. Que reste-t-il de l'Amoco Cadiz ? Les années ont passé, la nature a repris ses droits, les années ont tamisé les souvenirs et le droit maritime a évolué, mais la prudence est de mise : ça peut-il encore arriver ? Ce reportage nous replonge 40 ans en arrière et retrace jusqu'à nos jours les souvenirs et les conséquences de cette catastrophe écologique. Le documentaire riche en témoignages dévoile également de nombreux documents inédits à ce jour.