Du 9 au 13/10, 1 séjour à l'Hôtel Spa Le Roi Arthur à Ploërmel à gagner dans le Kouizz Breizh !

Cette semaine, France Bleu Breizh Izel et l'Hôtel Spa Le Roi Arthur à Ploërmel vous offrent un séjour pour deux personnes en chambre Deluxe avec petits déjeuners et accès au Spa !

Le Kouiz Brezih c'est du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00. Pour participer, c'est simple ! Répondez à la question de sélection posée par l'animateur à 10h45.

Soyez le ou la plus rapide à répondre aux questions pour gagner le cadeau du jour et vous sélectionner pour participer à la finale du vendredi.

En partenariat avec l'Hôtel Spa Le Roi Arthur à Ploërmel, le finaliste aura le plaisir de gagner un séjour 1 nuit pour deux personnes en chambre Deluxe avec petits déjeuners. Si vous ne gagnez pas ce gros cadeau, vous repartirez avec la station météo France Bleu Breizh Izel.

Le séjour pour deux personnes comprend :

une chambre Deluxe avec vue sur le lac et le golf

les petit-déjeuners

libre accès au SPA (Jacuzzi, Sauna, Piscine et Hammam)

Validité : 31 janvier 2018 (hors vacances scolaires)

Hôtel Spa Le Roi Arthur à Ploërmel

À l'orée de la légendaire forêt de Brocéliande, un Hôtel Spa Golf où voyage rime avec enchantement..

Niché au pied du trou n°1 du Golf du Lac au Duc, Le Roi Arthur et son Spa vous invite à un voyage calme et relaxant...Situé entre Rennes et Vannes, le Golf de Ploërmel Lac au Duc et son parcours étire ses fairways le long du plus grand lac naturel de Bretagne, à deux pas de la Forêt de Brocéliande. Le bonheur ! Impossible de ne pas apprécier le cadre et les greens spectaculaires de ce parcours séducteur et délicat. Le Spa du Roi Arthur et son Atelier de Beauté ont réuni pour vous des rituels de jeunesse et de santé puisés à la source des traditions les plus anciennes. Alors, les tensions se libèrent, stress et fatigue volent en éclat, calme et sérénité reviennent... Le Domaine du Roi Arthur, entre Terre et Mer, vit son histoire sous les 4 saisons. Pour la première fois, un Domaine se met à parler. Des mots comme Roi, Spa, Golf, Hôtel, Table, Lac, Chevaliers.... A l'Orée de Brocéliande, forêt de Légendes, sur les rives d'un lac, laissant parler l'arbre et le vent, il y a ce Domaine, un endroit magique avec un hôtel, une résidence offrant tous les services hôteliers, du spa au restaurant gastronomique… Le domaine de 86 hébergements dans le Morbihan, entouré d’un golf aux greens verdoyants, vous ouvre ses portes. Cet Hôtel Spa en Bretagne Sud situé au cœur du territoire offre une opportunité unique de découvrir l’ensemble de la Bretagne en rayonnant depuis son centre. Des petites cités de caractères, aux rives de l'Atlantique, en passant par le Mont Saint Michel, vivez la Bretagne différemment à l’Hôtel Golf du Roi Arthur. De saison en saison, les plaisirs, les lumières, les enchantements...