... deux jardiniers en herbes passionnés par la nature et fascinés par le monde du végétal avaient pour projet de fleurir jardins et villes, de prairies fleuries pour rendre nos espaces verts plus jolis et aussi préserver la biodiversité dans les jardins des particuliers. Le respect de la nature, la sauvegarde de la biodiversité, la condition des abeilles, le net recul des jardins fleuris en ville et en campagnes sont des thèmes qui tiennent à cœur chez Nova-Flore. La marque propose des semences et des bulbes de fleurs pour fleurir efficacement les jardins et ce, sans un entretien chronophage et complexe. Destinés aux jardiniers amateurs comme experts, aux professionnels du végétal ou autres amoureux des fleurs et de la biodiversité, Nova-Flore aspire à accompagner particuliers et professionnels des espaces verts dans les projet de fleurissement ou d'aménagement. Bulbes Label Rouge, nichoirs 100% Français fait entièrement à la main, Prairies et Jachères Mellifères innovantes, Nova-Flore met tout en oeuvre année après année pour surprendre ses clients, et propose ce qui se fait de mieux pour concilier beauté, efficacité et biodiversité.

LES BULBES EN POT, DES FLEURS TOUT DE SUITE POUR LES JARDINIERS PRESSÉS

La nouvelle gamme Nova-Flore regroupe une sélection de bulbes en pot, pour fleurir instantanément jardins, terrasses et balcons. Les bulbes que l’on voit fleurir en été se plantent généralement 6 mois plus tôt. À tous ceux qui ont oublié de les planter, Nova-Flore offre une seconde chance, avec sa nouvelle gamme de bulbes en végétation. Agapanthe, arum, canna, iris, pivoine, liatris ou oxalis... pour un résultat immédiat, plus de 50 références existent, à mettre en terre de mars à juin. Avec ces plantes déjà en fleur ou prêtes à fleurir, nul besoin d’être un expert pour composer potées et massifs comme un pro ! Du godet à replanter, au pot design prêt à poser ! Disponibles en pot de 2 litres jusqu’en potée prête à poser, toutes ces plantes généreuses en fleurs trouveront leur place du jardin au balcon. Facilement identifiable, cette nouvelle gamme se démarque avec sa belle étiquette ronde, au verso inspiré des ardoises de jardin. Aussi utile que décorative, les étiquettes fournies avec les bulbes rappellent les principaux conseils d’entretien et permettent aux jardiniers d’identifier facilement les espèces plantées. Graines et bulbes en vente dans les enseignes spécialisées en jardinage.