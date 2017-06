Du baroque au coeur du Lubéron

Appelé autrefois « Les voix de Luberon », cet évènement a été créé il y a 29 ans et est toujours dirigé par Patrick Canac.

L’édition 2017 affiche 5 soirées, dont deux au cœur des plus belles carrières du Vaucluse.

A commencer par les Taillades où Patrick Canac programme « La messe en ut » de Mozart dirigée par Laurence Equilbey.

Le 22 juillet à Lacoste, « Didon et Enée de Purcell ». Les doubles concertos de Vivaldi le 26 juillet, un programme voix et hautbois le 28 juillet et un récital de la violoncelliste Sonia Wieder Atherton le 3 août complètent l’affiche des Musicales en Luberon 2017.

MAG_SPECTACLE_CHRONIQUE--MUSICALES_LUBERON_17_WEB Copier

Réservations sur musicalesluberon.fr ou au 04 90 72 68 53.