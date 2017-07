Du cirque tous les soirs à Pontorson jusqu'au 2 septembre

Pendant tout l'été, la ville de Pontorson propose à ses visiteurs un spectacle gratuit avec la troupe familiale Fanny Beautour.

Du 2 juillet au 2 septembre, le Cirque Fanny Beautour s'installe place de l'hôtel de ville à Pontorson, et proposera chaque soir dès 20h15 un spectacle gratuit. Au programme du rire, des acrobaties, et des chiens et chats savants. Un moment dans la plus pure tradition des cirques familiaux.