Dimanche 15 avril 2018 au Pavillon des énergies à Le Dézert entre Carentan et Saint-Lô, le conseil départemental de la Manche organise la 6ème édition "Du jardin à l'assiette", une journée d’animations gratuites autour du jardinage et du manger local.

Le Dézert, France

De 10h à 18h au Pavillon des énergies à Le Dézert sont proposés gratuitement de nombreuses animations avec une thématique cette année "En route vers le zéro phyto". Durant cette journée, venez découvrir des méthodes alternatives, des techniques de désherbage, de paillage pour entretenir votre jardin, votre potager sans phyto.

Lors de cette 6ème édition de l’opération "Du jardin à l’assiette" les visiteurs pourront rencontrer des producteurs et artisans locaux, participer à un atelier floral, découvrir les secrets du miel, fabriquer des instruments de musique à partir de végétaux et de légumes…et profiter des conseils de Christophe Guerrand expert jardin de France Bleu Cotentin.

Seront aussi proposés : des démonstrations de greffes de fruitiers, des ateliers cuisine, des conseils de paysagistes du CAUE de la Manche sur l’aménagement du jardin, un troc jardin et plantes …Pour les plus jeunes, des balades en poney, jeux en bois, maquillage naturel.

Nouveauté cette année : L’Association de défense et de gestion des fromages laitiers Normands propose une découverte gustative de Camembert, Livarot, Neufchâtel et Pont l’Évêque (6 ateliers de 45 min entre 10h et 17h30)

Du jardin à l’assiette 2018 en pratique :

Dimanche 15 avril 2018, au Pavillon des énergies de 10h à 18h à Le Dézert entre Carentan et Saint-Lô (sur la RN 174 –Sortie 9). Le Pavillon des énergies, Ecosite du Fleurion, 2 Rue Fernand de Magellan Dézert - 50620 Le Dézert.

ATTENTION : Réservation obligatoire pour les ateliers de cuisine et d’art floral au 02 33 06 69 00. Restauration possible sur place. Entrée gratuite.