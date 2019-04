Du jardin à l’assiette - Le Dézert - le 28 avril

Entre Carentan et Saint-Lô au Pavillon des énergies sur la commune de Le Dézert, le conseil départemental de la Manche organise une journée d’animations gratuites autour du jardin et du manger local. Cette 7ème édition de la manifestation "Du jardin à l'assiette" a lieu dimanche 28 avril 2019.

Le Dézert, France

De 10h à 18h au Pavillon des énergies à Le Dézert sont proposés gratuitement de nombreuses animations avec une thématique cette année "Mon jardin au naturel". Durant cette journée, venez vous s’initier au jardinage "éco-phyto". Ateliers et conseils de jardinage, démonstrations de greffes, de broyage, vente de paillage et découverte du compost sont au programme. Des visites guidées feront découvrir l’espace "zéro phyto" aménagé dans les jardins du Pavillon des énergies.

Lors de cette 7ème édition de l’opération "Du jardin à l’assiette" les visiteurs pourront rencontrer des producteurs et artisans locaux, découvrir les secrets du miel, troquer des graines, des plantes et profiter de conseils pour soigner au mieux les végétaux.

Pour les plus jeunes sont organisés des balades à poney, des jeux traditionnels en bois, du maquillage naturel, une chasse au trésor, la fabrication de refuges à perce-oreilles, d’instruments à partir de végétaux et de légumes et de la confection à partir de matériaux recyclés.

Du jardin à l’assiette 2019 en pratique :