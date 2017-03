Dimanche 9 avril 2017 au Pavillon des énergies à Le Dézert entre Carentan et Saint-Lô, le conseil départemental de la Manche organise une journée d’animations gratuites autour du jardinage et du manger local.

L’évènement normand "Du jardin à l’assiette" accueille chaque année près de 1000 visiteurs. De 10h à 18h au Pavillon des énergies à Le Dézert vous sont proposés gratuitement des ateliers, des conseils de professionnels, un marché artisanal et des animations ludiques pour petits et grands.

Pour cette 5ème édition de l’opération "Du jardin à l’assiette" les visiteurs pourront participer à un atelier floral, découvrir la permaculture, déguster des cidres avec Dominique Hutin, journaliste et chroniqueur à France Inter, profiter des conseils de Christophe Guerrand expert jardin de France Bleu Cotentin, fabriquer des hôtels à insectes et des instruments à partir de végétaux et de légumes, découvrir l’éco-pâturage et les secrets du miel.

Seront aussi proposés : des démonstrations de greffes de fruitiers, des ateliers cuisine, un marché local et artisanal, des conseils de paysagistes du CAUE de la Manche sur l’aménagement du jardin, un troc jardin et plantes …Pour les plus jeunes, des balades en poney, jeux en bois, maquillage naturel.

Du jardin à l’assiette 2017 en pratique :

Dimanche 9 avril 2017, au Pavillon des énergies de 10h à 18h à Le Dézert entre Carentan et Saint-Lô (sur la RN 174 –Sortie 9). Le Pavillon des énergies, Ecosite du Fleurion, 2 Rue Fernand de Magellan Dézert - 50620 Le Dézert.

ATTENTION : Réservation obligatoire pour les ateliers de cuisine et d’art floral au 02 33 06 69 00. Restauration possible sur place. Entrée gratuite.

Dimanche 9 avril, Christophe Guerrand, l’expert jardin de France Bleu Cotentin sera en direct du Pavillon des énergies de 9h à 9h45.