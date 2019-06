Du 17 au 21 juin, sélectionnez vous tous les jours au jeu de 11h et gagner un séjour à "l'Instant Présent" à Vorey

Vous avez besoin de changer d'air? De vous reposer ? Jouez cette semaine pour 2 nuits dans un charmant appartement "L'Instant Présent" à Vorey en Haute-Loire.

Comment gagner:

A partir de 11h appelez nous au 04 77 10 00 10 et participez au jeu des 42 secondes, vous avez la réponse tout de suite, ça vous rapporte 3 points. Vous ne savez pas, criez vite "Joker", et l'on vous fait 2 propositions, ça vous rapporte 1 point. Marquez le plus de points et sélectionnez vous pour devenir le champion de la semaine!

A gagner:

un week-end (2 nuits) à "L'Instant Présent", charmant appartement avec jardin dans les gorges de la Loire à Vorey en Haute-Loire .

Sur un plateau dominant les sucs du Velay, à quelques kilomètres des Gorges de la Loire Sauvage au nord du Puy en Velay, Laroux est un agréable hameau. Accolé à la maison de votre hôtesse, mais en toute indépendance, cet appartement ouvrant sur un balcon ensoleillé et un jardin saura vous ravir!

A proximité: Vorey sur Arzon, ses commerces et ses nombreuses activités sportives est un point de départ idéal pour sillonner les routes de Haute-Loire et découvrir les merveilles d'art romans, les coulées volcaniques, les activités telles que la cani-rando ou le stand-up paddle.

Le Puy en Velay et ses monuments classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO, la Forteresse de Polignac.

En traversant un petit jardinet sur le côté de la maison de votre hôtesse, vous arriverez sur le balcon de l'appartement, exposé plein sud. L'appartement est à l'étage, sur le côté de l'espace de vie de la propriétaire. L'ensemble est de plain pied.

Le site Officiel

Bonne chance !