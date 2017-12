Du monde dans les rues de Châteauroux pour acclamer les candidates de Miss France

Les candidates de Miss France ovationnées dans les rues de Châteauroux ce dimanche. L'élection c'est le 16 décembre au Mach 36 de Déols. L'heure n'était donc pas encore à la compétition mais aux réjouissances : parade, patin à glace, séance de dédicaces et illumination du sapin de Noël.

L'ambiance avait beau être chaude, la tenue était hivernale pour les Miss, comme pour Chloé Miss Lorraine, habituée aux températures un peu fraîches : "On m'a toujours dit que lorsqu'on avait un bonnet et des bonnes chaussettes, on n'avait pas froid. Donc pour l'instant moi ça va." Chloé a d'ailleurs sa petite astuce pour ne pas souffrir du froid, des collants épais cachés sous son pantalon. Trop froid pour sortir le maillot de bain : "A Châteauroux, on l'a rangé le maillot de bain !" A côté d'elle, Anaïs, Miss Limousin a elle aussi tout prévu, "les gants, l'écharpe, le bonnet, le manteau et le sous-pull à manche longue".

Marie (Miss Centre Val de Loire) a eu beaucoup de succès lors de la séance de dédicaces © Radio France - Benjamin Glaise

Marie Thorin, Miss Centre, livre ce qu'elle a ressenti lors de cette journée forcément un peu magique Copier

On était super surprises de voir autant de monde, les rues étaient pleines ! C'est génial (Marie - Miss Centre Val de Loire)

Chloé (Miss Lorraine) et Anaïs (Miss Limousin) avec Jean-Pierre au volant de la jeep © Radio France - Benjamin Glaise

Un accueil chaleureux

Et la pluie fine qui commence a tomber, dimanche en milieu d'après-midi, n'a pas douché la motivation des Castelroussains. Anaïs est d'ailleurs surprise de voir autant de monde : "C'est impressionnant, surtout qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait déjà du monde à l'hôtel. On pensait que ce serait surtout en centre-ville pour la parade, mais pas dès la sortie de l'hôtel, donc on va beaucoup saluer !"

Place de la République à Châteauroux, ils étaient nombreux, petits et plus grands, à saluer le passage des Miss © Radio France - Benjamin Glaise

Des véhicules américains de la Seconde guerre mondial comme carrosses

Le carrosse lui est d'un genre plutôt original, et c'est Jean-Pierre qui est au volant : "C'est une jeep willys, 1940-1945." Et ça ne se conduit pas comme n'importe quelle voiture citadine. "Ah c'est un peu plus compliqué ! Là il faut faire le double débrayage" indique celui qui se fait appeler J-P et qui a l'habitude d'être accompagné de jolies femmes lorsqu'il conduit : "On a déjà transporté Miss Pin-up 2017, c'est pas mal, on a un peu l'habitude !"

L'un des véhicules présents pour la parade © Radio France - Benjamin Glaise

Les pronostiques ont débuté

Au bord de la route, les petites filles déguisées en princesses ont les yeux qui brillent, mais les jeunes hommes aussi sont là, prêts à rêver, comme Pierre qui mitraille les jeunes femmes de photo : "Il y en a pas mal qui sont jolies ! Il y en a une qui est rousse, je ne sais plus c'est laquelle mais franchement elle est pas mal." La Miss à la chevelure rousse c'est Miss Nord Pas de Calais mais Pierre et son amie Noémie, n'oublie pas la Miss Centre, Marie Thorin : "C'est Miss Centre la plus belle, franchement elle est super belle ! Il faut qu'elle gagne !" On l'aura compris, l'élection de Miss France a déjà débuté dans les rues de Châteauroux, avec un peu de chauvinisme du côté des castelroussins.