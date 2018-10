France Bleu Provence est partenaire de Claire, Anton & Eux de François Cervantes, une coréalisaton de L'entreprise et la Friche la Belle de Mai du 16 au 21 octobre 2018.

François Cervantes signe avec 14 jeunes artistes du Conservatoire Supérieur National d'Art Dramatique, une création inédite et bouleversante, saluée au Festival IN d'Avignon 2017. Six représentations exceptionnelles à la Friche La Belle de Mai clôturent une tournée internationale.

Avec Gabriel Acremant, Salif Cissé, Théo Chédeville, Milena Csergo, Salomé Dienis Meulien, Roman Jean-Elie, Jean Joudé, Sipan Mouradian, Pia Lagrange, Solal Perret, Maroussia Pourpoint, Isis Ravel, Léa Tissier, Sélim Zahrani

Claire, Anton & Eux - du 16 au 21 octobre à la Friche la Belle de Mai - Christophe Raynaud de Lage

Les acteurs font revenir des personnages qui font partie de leur histoire : des membres de leur famille, des êtres qui les ont marqués, dans la vie, dans des livres, dans des récits, des rêves, des voyages… Avec ces personnages, reviennent des quartiers de France, d'Espagne, d'Italie, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Syrie, d'Arménie, de Hongrie, du Liban, de République Dominicaine…

Épopée d'une époque où le métissage a atteint une intensité jamais vue jusqu'à aujourd'hui, et où nous découvrons l'importance de l'autre, irréductiblement autre, l'éternel étranger, qui nous redonne à nous mêmes. Quinze jeunes acteurs évoquent les peuples qui sont en eux. Ils arrivent face à nous, et à travers eux, nous voyons venir des mondes qui aspirent à la rencontre, qui viennent vers nous, qui sont assoiffés de connaître notre époque, leur avenir !

Pour aller plus loin : un reportage avec les comédiens, réalisé par les jeunes reporters culture du Festival d’Avignon (cliquez ici)

Infos pratiques :

Tarifs Plein : 12€ / Réduit : 8€

Le mercredi 17 octobre à 19h30

Les 16, 18, 19 et 20 octobre à 20h

Le dimanche 21 octobre à 16h

Lieu : Friche la Belle de Mai



A partir de 12 ans

Durée : 1h35

Billetterie : en ligne ici

Téléphone : 04 95 04 95 95