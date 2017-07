Duel au Soleil votre jeu de l'été sur France Bleu Belfort Montbéliard

Découvrez le jeu de l'été de France Bleu Belfort Montbéliard

Pendant tout l'été sur France Bleu Belfort Montbéliard jouez avec vos connaissances musicales dans "Duel au Soleil".

On est bien ensemble cet été © Radio France - France Bleu

Comme son nom l'indique vous serez 2 à jouer. A la lecture des paroles d'une chanson votre but sera de retrouver le nom du chanteur, de la chanteuse ou du groupe l'interprétant. A remporter, pour le plus ou la plus rapide, le pack été de France Bleu Belfort Montbéliard.

Pack été France Bleu Belfort Montbéliard © Radio France - Alexandre Latouche

Bonne chance à tous et bel été sur France Bleu !