Fouday, France

et remportez peut-être votre invitation pour deux personnes à une journée détente et gourmande à l’hôtel-restaurant et spa Julien à Fouday dans le bas-rhin

Julien à Fouday

Une journée comprenant :

- Entrée au Spa de 10 h 00 à 19 h 00

- Menu (entrée, plat et dessert hors boisson) au déjeuner

- Mise à disposition de peignoir, serviette de bain, chaussons de piscine

- Accès illimité à la piscine intérieure, au bassin Zen intérieur/extérieur, aux saunas, aux hammams, au sanarium, au bain Turc, à la grotte à Sel, à la salle de repos, salle de fitness…

Hors we, vacances scolaires et jours fériés

https://www.hoteljulien.fr/fr/

Duel gagnant, 11h - 12h30 sur France bleu Alsace